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В Тверской области началась выдача бесплатной школьной формы многодетным

В Тверской области началась выдача бесплатной школьной формы многодетным - РИА Новости, 10.08.2022

В Тверской области началась выдача бесплатной школьной формы многодетным

В Тверской области началась выдача школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:52

2022-08-10T18:52

2022-08-10T18:52

тверская область

игорь руденя

общество

благотворительность

многодетные семьи

луганская народная республика

донецкая народная республика

днр

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ТВЕРЬ, 10 авг - РИА Новости. В Тверской области началась выдача школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Первым муниципалитетам Тверская швейная фабрика уже отгрузила комплекты для учащихся. Дни выдачи комплектов каждая школа определяет самостоятельно. Сегодня, 10 августа, на фабрике отгружено и направлено в муниципалитеты порядка 1,5 тысячи коробок.Региональная мера поддержки – бесплатная форма для школьников из многодетных семей – реализуется в Верхневолжье по инициативе губернатора региона Игоря Рудени. В этом году решением главы региона значительно расширена категория получателей формы.В новом учебном году комплекты школьной формы предоставляют всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы (ранее с 1 по 5 классы).По поручению губернатора в перечень включены опекунские и приемные семьи с тремя и более детьми. Также будет обеспечена помощь в подготовке к школе детям, прибывшим в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – ученикам 1 - 11 классов.

https://ria.ru/20220729/forma-1805777600.html

тверская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Алёна Пава

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