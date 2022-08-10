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В Тверской области началась выдача бесплатной школьной формы многодетным
В Тверской области началась выдача бесплатной школьной формы многодетным - РИА Новости, 10.08.2022
В Тверской области началась выдача бесплатной школьной формы многодетным
В Тверской области началась выдача школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:52
2022-08-10T18:52
2022-08-10T18:52
тверская область
игорь руденя
общество
благотворительность
многодетные семьи
луганская народная республика
донецкая народная республика
днр
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ТВЕРЬ, 10 авг - РИА Новости. В Тверской области началась выдача школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Первым муниципалитетам Тверская швейная фабрика уже отгрузила комплекты для учащихся. Дни выдачи комплектов каждая школа определяет самостоятельно. Сегодня, 10 августа, на фабрике отгружено и направлено в муниципалитеты порядка 1,5 тысячи коробок.Региональная мера поддержки – бесплатная форма для школьников из многодетных семей – реализуется в Верхневолжье по инициативе губернатора региона Игоря Рудени. В этом году решением главы региона значительно расширена категория получателей формы.В новом учебном году комплекты школьной формы предоставляют всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы (ранее с 1 по 5 классы).По поручению губернатора в перечень включены опекунские и приемные семьи с тремя и более детьми. Также будет обеспечена помощь в подготовке к школе детям, прибывшим в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – ученикам 1 - 11 классов.
https://ria.ru/20220729/forma-1805777600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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