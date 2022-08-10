https://ria.ru/20220810/festival-1808528250.html

Фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в Нижнем Новгороде в конце августа

Фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в Нижнем Новгороде в конце августа - РИА Новости, 10.08.2022

Фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в Нижнем Новгороде в конце августа

Международный фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в исторических пакгаузах в Нижнем Новгороде с 26 по 28 августа, сообщают организаторы. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:51

2022-08-10T11:51

2022-08-10T11:51

культура

большой театр

мариинский театр

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Международный фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в исторических пакгаузах в Нижнем Новгороде с 26 по 28 августа, сообщают организаторы."В проекте примут участие ведущие солисты и артисты Большого, Мариинского театров, театра "Геликон-опера", Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Нижегородского театра оперы и балета", - говорится в сообщении.Фестиваль откроется 26 августа симфоническим концертом на сцене концертного пакгауза. "В этот вечер гости смогут погрузиться в эмоциональные вихри 5-й симфонии Чайковского и 9-й симфонии Шостаковича в исполнении оркестра La Voce Strumentale под управлением главного дирижера Нижегородского театра оперы и балета Дмитрия Синьковского. Для ценителей современного театрального искусства фестиваль подготовил уникальную постановку – музыкальный медиаспектакль "Смех по съеденному сердцу Офелии" в постановке режиссера Большого театра России Елизаветы Мороз", – цитируются в сообщении слова художественного руководителя Нижегородского театра оперы и балета Алексея Трифонова.Завершится фестиваль гала-концертом 28 августа. Арии из опер Верди, Россини, Пуччини, Чайковского и других великих композиторов прозвучат в исполнении ведущих солистов российских оперных театров.Пакгаузы – ажурные металлические конструкции, установленные на стрелке (месте слияния Оки и Волги), – это часть павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. В начале XX века конструкции перенесли в порт, где использовали в качестве основы для строительства складов. Обнаружили пакгаузы только в 2015 году. Металлические каркасы избавили от кирпичных стен и шиферных крыш. Летом 2022 года в одно из пакгаузов открыли выставочный, а в другом - концертный залы.

https://ria.ru/20220807/digitalart-1807546711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

большой театр, мариинский театр, геликон-опера, нижний новгород, новости культуры