https://ria.ru/20220810/fas-1808674164.html

ФАС согласовала цену на отечественный препарат для терапии артрита

ФАС согласовала цену на отечественный препарат для терапии артрита - РИА Новости, 10.08.2022

ФАС согласовала цену на отечественный препарат для терапии артрита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественный лекарственный препарат "Эксэмптия" для терапии ревматоидного артрита, сообщает РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:16

2022-08-10T17:16

2022-08-10T17:16

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественный лекарственный препарат "Эксэмптия" для терапии ревматоидного артрита, сообщает ведомство."Согласованная цена на второй отечественный дженерик "Эксэмптия" в рамках МНН "Адалимумаб" российской компании "ПСК Фарма" на 30% ниже стоимости референтного лекарственного препарата иностранного производства. Эту стоимость могут использовать государственные учреждения для закупок за счет бюджета", - говорится в сообщении.Отмечается, что для российских граждан, у которых выявлено такое заболевание, это лекарство будет бесплатным. При этом согласованная цена составила 33581,5 рубля.Препараты с международным непатентованным наименованием (МНН) "Адалимумаб" включены в утвержденный правительством РФ перечень лекарственных препаратов для лечения болезней из госпрограммы "14 высокозатратных нозологий".

https://ria.ru/20220729/lekarstva-1805835452.html

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