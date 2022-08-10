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Названа страна, которая "добьет" лишившуюся российского газа Европу - РИА Новости, 10.08.2022
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Названа страна, которая "добьет" лишившуюся российского газа Европу
Названа страна, которая "добьет" лишившуюся российского газа Европу - РИА Новости, 10.08.2022
Названа страна, которая "добьет" лишившуюся российского газа Европу
Норвегия в этом году столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" Германию и Европу, лишившихся интенсивных поставок российского газа. Об этом пишет... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:56
2022-08-10T21:56
в мире
европа
норвегия
германия
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Норвегия в этом году столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" Германию и Европу, лишившихся интенсивных поставок российского газа. Об этом пишет обозреватель Financial Times Ричард Милн.Как отметил автор, Норвегия — весьма "везучая" страна, обладающая залежами нефти и газа. Многочисленные реки и водохранилища позволяют ей обеспечить до 90 процентов собственных потребностей в электроэнергии, но необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах на юге государства оказались на рекордно низком уровне. Правительство пообещало ограничить экспорт электроэнергии до тех пор, пока они не будут заполнены."Это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям", — говорится в публикации.По словам Милна, энергокризис в скандинавской стране показывает, насколько суровой может быть приближающаяся зима во всей Европе.Государства континента находятся на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
https://ria.ru/20220804/izolyatsiya-1807314631.html
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европа
норвегия
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в мире, европа, норвегия, германия, газпром, siemens, северный поток
21:56 10.08.2022
 
Названа страна, которая "добьет" лишившуюся российского газа Европу

FT: энергетический кризис в Норвегии "добьет" лишившуюся российского газа Европу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Норвегия в этом году столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" Германию и Европу, лишившихся интенсивных поставок российского газа. Об этом пишет обозреватель Financial Times Ричард Милн.
Как отметил автор, Норвегия — весьма "везучая" страна, обладающая залежами нефти и газа. Многочисленные реки и водохранилища позволяют ей обеспечить до 90 процентов собственных потребностей в электроэнергии, но необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах на юге государства оказались на рекордно низком уровне. Правительство пообещало ограничить экспорт электроэнергии до тех пор, пока они не будут заполнены.
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"Это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям", — говорится в публикации.
По словам Милна, энергокризис в скандинавской стране показывает, насколько суровой может быть приближающаяся зима во всей Европе.
Государства континента находятся на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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