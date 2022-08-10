18:28 10.08.2022 (обновлено: 18:31 10.08.2022)
Evraz выставил на продажу свой Североамериканский дивизион
Evraz начал сбор заявок для продажи своего Североамериканского дивизиона
Стенд компании "Евраз". Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Еvraz начал процесс сбора заявок для продажи своего Североамериканского дивизиона, сообщила компания.
Evraz владеет двумя металлургическими предприятиями в США и четырьмя в Канаде, являясь лидером по производству рельсов в Северной Америке, а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали. В собственности Evraz North America находятся также 18 перерабатывающих предприятий в Канаде и США.
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"Evraz сообщает о запуске процесса сбора заявок на приобретение активов Североамериканского дивизиона компании (Evraz North America, ENA). Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании", - говорится в сообщении.
Процесс сбора заявок ведется в соответствии с лицензией, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). "Возможная транзакция потребует одобрений на регуляторном и корпоративном уровне, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI", - добавляется в сообщении.
Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары - Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В прошлом году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 миллиона тонн.