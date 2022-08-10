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Evraz выставил на продажу свой Североамериканский дивизион - РИА Новости, 10.08.2022
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Evraz выставил на продажу свой Североамериканский дивизион
Evraz выставил на продажу свой Североамериканский дивизион - РИА Новости, 10.08.2022
Evraz выставил на продажу свой Североамериканский дивизион
Еvraz начал процесс сбора заявок для продажи своего Североамериканского дивизиона, сообщила компания. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:28
2022-08-10T18:31
экономика
александр абрамов
александр фролов
evraz group
сша
канада
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Еvraz начал процесс сбора заявок для продажи своего Североамериканского дивизиона, сообщила компания.Evraz владеет двумя металлургическими предприятиями в США и четырьмя в Канаде, являясь лидером по производству рельсов в Северной Америке, а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали. В собственности Evraz North America находятся также 18 перерабатывающих предприятий в Канаде и США."Evraz сообщает о запуске процесса сбора заявок на приобретение активов Североамериканского дивизиона компании (Evraz North America, ENA). Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании", - говорится в сообщении.Процесс сбора заявок ведется в соответствии с лицензией, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). "Возможная транзакция потребует одобрений на регуляторном и корпоративном уровне, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI", - добавляется в сообщении.Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары - Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В прошлом году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 миллиона тонн.
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787077040.html
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экономика, александр абрамов, александр фролов, evraz group, сша, канада
18:28 10.08.2022 (обновлено: 18:31 10.08.2022)
 
Evraz выставил на продажу свой Североамериканский дивизион

Evraz начал сбор заявок для продажи своего Североамериканского дивизиона

© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкСтенд компании "Евраз"
Стенд компании Евраз - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Колчин
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Стенд компании "Евраз". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Еvraz начал процесс сбора заявок для продажи своего Североамериканского дивизиона, сообщила компания.
Evraz владеет двумя металлургическими предприятиями в США и четырьмя в Канаде, являясь лидером по производству рельсов в Северной Америке, а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали. В собственности Evraz North America находятся также 18 перерабатывающих предприятий в Канаде и США.
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"Evraz сообщает о запуске процесса сбора заявок на приобретение активов Североамериканского дивизиона компании (Evraz North America, ENA). Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании", - говорится в сообщении.
Процесс сбора заявок ведется в соответствии с лицензией, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). "Возможная транзакция потребует одобрений на регуляторном и корпоративном уровне, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI", - добавляется в сообщении.
Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары - Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В прошлом году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 миллиона тонн.
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