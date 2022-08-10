https://ria.ru/20220810/estoniya-1808511043.html

Премьер Эстонии риторикой решает предвыборные задачи, заявил посол России

Премьер Эстонии риторикой решает предвыборные задачи, заявил посол России - РИА Новости, 10.08.2022

Премьер Эстонии риторикой решает предвыборные задачи, заявил посол России

Премьер Эстонии Кая Каллас за счет антироссийской риторики, в том числе по теме запрета выдачи виз россиянам, решает предвыборные задачи: рейтинг ее партии уже... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:11

2022-08-10T11:11

2022-08-10T11:55

в мире

россия

эстония

кая каллас

таллин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас за счет антироссийской риторики, в том числе по теме запрета выдачи виз россиянам, решает предвыборные задачи: рейтинг ее партии уже увеличился, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Владимир Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию."То, что это националистическое заявление, это совершенно однозначно. Надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления. Она позиционирует себя как политик европейского масштаба, у нее большие амбиции на будущее, и она считает необходимым напоминать о себе время от времени вот такими декларациями", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Липаев напомнил, что в марте в Эстонии будут парламентские выборы. "Надо не забывать, что в марте в Эстонии предстоят парламентские выборы, и на антироссийской риторике госпожа Каллас уже увеличила рейтинг своей партии. Эти ее заявления вполне себя оправдывают во внутренней политике. Поэтому можно ожидать, что она продолжит такую политику", - сказал он. Посол отметил, что как бы ни слаба была ее линия юридически, политические проблемы она ими решает.После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Крупнейшие парламентские партии Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Кроме того, Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что, если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20220809/estoniya-1808348495.html

https://ria.ru/20220809/sanktsii-1808274322.html

https://ria.ru/20220809/estoniya-1808275522.html

россия

эстония

таллин

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, эстония, кая каллас, таллин, санкции в отношении россии