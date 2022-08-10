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Депутата гордумы Екатеринбурга арестовали за экстремистские материалы
Депутата гордумы Екатеринбурга арестовали за экстремистские материалы - РИА Новости, 10.08.2022
Депутата гордумы Екатеринбурга арестовали за экстремистские материалы
Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал на 14 суток депутата гордумы Алексея Холодарева за распространение экстремистских материалов в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:02
2022-08-10T18:02
2022-08-10T18:02
происшествия
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россия
справедливая россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал на 14 суток депутата гордумы Алексея Холодарева за распространение экстремистских материалов в социальной сети, сообщил РИА Новости адвокат депутата Алексей Бушмаков.По словам защитника, причиной разбирательств стало размещение Холодаревым в 2017 году на своей странице в соцсети "ВКонтакте" материалов "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в РФ организация-иноагент). В отношении депутата был составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Распространение экстремистских материалов)."Назначено 14 суток административного ареста. Сейчас его отвезли в спецприемник. Завтра подадим жалобу. Надеюсь хотя бы на то, что снизят срок ареста", - сказал собеседник агентства.Холодарев был избран 9 сентября 2018 года депутатом гордумы Екатеринбурга от регионального отделения партии "Справедливая Россия". Входит в состав постоянных комиссий по бюджету и экономической политике, а также по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.* Запрещенная в России организация, признанная иноагентом
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, россия, справедливая россия
Депутата гордумы Екатеринбурга арестовали за экстремистские материалы
Суд Екатеринбурга дал 14 суток депутату гордумы Холодареву за экстремистские материалы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал на 14 суток депутата гордумы Алексея Холодарева за распространение экстремистских материалов в социальной сети, сообщил РИА Новости адвокат депутата Алексей Бушмаков.
По словам защитника, причиной разбирательств стало размещение Холодаревым в 2017 году на своей странице в соцсети "ВКонтакте" материалов "Фонда борьбы с коррупцией
"* (запрещенная в РФ
организация-иноагент). В отношении депутата был составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Распространение экстремистских материалов).
"Назначено 14 суток административного ареста. Сейчас его отвезли в спецприемник. Завтра подадим жалобу. Надеюсь хотя бы на то, что снизят срок ареста", - сказал собеседник агентства.
Холодарев был избран 9 сентября 2018 года депутатом гордумы Екатеринбурга
от регионального отделения партии "Справедливая Россия
". Входит в состав постоянных комиссий по бюджету и экономической политике, а также по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
* Запрещенная в России организация, признанная иноагентом