https://ria.ru/20220810/ekstremizm-1808689656.html

Депутата гордумы Екатеринбурга арестовали за экстремистские материалы

Депутата гордумы Екатеринбурга арестовали за экстремистские материалы - РИА Новости, 10.08.2022

Депутата гордумы Екатеринбурга арестовали за экстремистские материалы

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал на 14 суток депутата гордумы Алексея Холодарева за распространение экстремистских материалов в... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:02

2022-08-10T18:02

2022-08-10T18:02

происшествия

екатеринбург

россия

справедливая россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал на 14 суток депутата гордумы Алексея Холодарева за распространение экстремистских материалов в социальной сети, сообщил РИА Новости адвокат депутата Алексей Бушмаков.По словам защитника, причиной разбирательств стало размещение Холодаревым в 2017 году на своей странице в соцсети "ВКонтакте" материалов "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в РФ организация-иноагент). В отношении депутата был составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Распространение экстремистских материалов)."Назначено 14 суток административного ареста. Сейчас его отвезли в спецприемник. Завтра подадим жалобу. Надеюсь хотя бы на то, что снизят срок ареста", - сказал собеседник агентства.Холодарев был избран 9 сентября 2018 года депутатом гордумы Екатеринбурга от регионального отделения партии "Справедливая Россия". Входит в состав постоянных комиссий по бюджету и экономической политике, а также по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.* Запрещенная в России организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20220725/pirogova-1804776509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия, справедливая россия