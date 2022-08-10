https://ria.ru/20220810/dubay-1808562152.html

Россияне стали чаще ездить в Дубай

Россияне стали чаще ездить в Дубай - РИА Новости, 10.08.2022

Россияне стали чаще ездить в Дубай

Турпоток из России в Дубай вырос на 47 процентов с начала года: за шесть месяцев эмират посетили 309 тысяч россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:09

2022-08-10T18:09

2022-08-10T19:02

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дубай

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саудовская аравия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Турпоток из России в Дубай вырос на 47 процентов с начала года: за шесть месяцев эмират посетили 309 тысяч россиян, сообщает АТОР.По данным Департамента экономики и туризма Дубая, Россия занимает пятое место в рейтинге ключевых въездных рынков, обогнав по количеству отдыхающих США, Францию, Германию, Пакистан и Иран.На первом месте по прибытиям — Индия (858 тысяч человек), на втором — Оман (787 тысяч). За ними следуют Саудовская Аравия (543 тысячи) и Великобритания (506 тысяч).Уточняется, что чаще всего туристы из соседних стран приезжают в эмират на четыре ночи, из дальних (к которым относится и Россия) — на семь-восемь.Средние расходы иностранцев, по данным АТОР, выросли в этом году на 50 процентов и составили 151 евро с человека в день.

https://ria.ru/20220809/puteshestviya-1808270761.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, дубай, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), индия, оман, саудовская аравия, великобритания, туризм, туристы, турпоток