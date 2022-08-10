https://ria.ru/20220810/doroga-1808478461.html
НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги
НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги - РИА Новости, 10.08.2022
НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги
Российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с функциональными бордюрами, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега, рассказали РИА... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T06:36
2022-08-10T06:36
2022-08-10T06:36
наука
россия
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150782/62/1507826275_0:129:2460:1513_1920x0_80_0_0_15607d84b653703f78abe1e46c9f4f9d.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с функциональными бордюрами, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).Он отметил, что элементы дорожного покрытия и инфраструктуры изготавливаются по литьевой технологии на месте проведения работ или индустриально. Технологию можно также использовать для покрытия парковок, вело-, спортивных и парковых дорожек, тротуаров, а также для изготовления малых архитектурных форм и укрепления насыпей."Те материалы и инженерные решения, которые сейчас используются при строительстве дорог, не способны кардинально изменить их внешний вид, упростить очистку и ослабить разрушающее действие осадков и температурных перепадов на дорожное покрытие. Эффективный отвод осадков с дороги не только повысит безопасность для автомобилистов и пешеходов, но и позволит снизить запыленность городов, минимизировать негативное воздействие воды на дорогу при замерзании", — также подчеркнул Шаповалов.Кроме того, технологии базируются на оригинальных, специально разработанных полимерах, собственного, российского производства. а команда уже разработала прототипы материалов для инновационного асфальта и бордюров.
https://ria.ru/20210427/shiny-1730158325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150782/62/1507826275_137:0:2324:1640_1920x0_80_0_0_9e77f09e283ada0a9a26adddb68f6469.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дороги
НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги
НТИ: российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с бордюрами для отвода воды
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с функциональными бордюрами, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Команда разработала дорожное
покрытие и бордюры со встроенной инженерией, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега за счет своей крупнопористой структуры. Вместе с осадками удаляются пыль, лужи и мелкий сор... Разработку представили на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2022", — приводятся в сообщении слова лидера проектов Павла Шаповалова.
Он отметил, что элементы дорожного покрытия и инфраструктуры изготавливаются по литьевой технологии на месте проведения работ или индустриально. Технологию можно также использовать для покрытия парковок, вело-, спортивных и парковых дорожек, тротуаров, а также для изготовления малых архитектурных форм и укрепления насыпей.
"Те материалы и инженерные решения, которые сейчас используются при строительстве дорог, не способны кардинально изменить их внешний вид, упростить очистку и ослабить разрушающее действие осадков и температурных перепадов на дорожное покрытие. Эффективный отвод осадков с дороги не только повысит безопасность для автомобилистов и пешеходов, но и позволит снизить запыленность городов, минимизировать негативное воздействие воды на дорогу при замерзании", — также подчеркнул Шаповалов.
Кроме того, технологии базируются на оригинальных, специально разработанных полимерах, собственного, российского производства. а команда уже разработала прототипы материалов для инновационного асфальта и бордюров.