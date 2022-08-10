Рейтинг@Mail.ru
НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220810/doroga-1808478461.html
НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги
НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги - РИА Новости, 10.08.2022
НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги
Российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с функциональными бордюрами, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега, рассказали РИА... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T06:36
2022-08-10T06:36
наука
россия
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150782/62/1507826275_0:129:2460:1513_1920x0_80_0_0_15607d84b653703f78abe1e46c9f4f9d.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с функциональными бордюрами, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).Он отметил, что элементы дорожного покрытия и инфраструктуры изготавливаются по литьевой технологии на месте проведения работ или индустриально. Технологию можно также использовать для покрытия парковок, вело-, спортивных и парковых дорожек, тротуаров, а также для изготовления малых архитектурных форм и укрепления насыпей."Те материалы и инженерные решения, которые сейчас используются при строительстве дорог, не способны кардинально изменить их внешний вид, упростить очистку и ослабить разрушающее действие осадков и температурных перепадов на дорожное покрытие. Эффективный отвод осадков с дороги не только повысит безопасность для автомобилистов и пешеходов, но и позволит снизить запыленность городов, минимизировать негативное воздействие воды на дорогу при замерзании", — также подчеркнул Шаповалов.Кроме того, технологии базируются на оригинальных, специально разработанных полимерах, собственного, российского производства. а команда уже разработала прототипы материалов для инновационного асфальта и бордюров.
https://ria.ru/20210427/shiny-1730158325.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150782/62/1507826275_137:0:2324:1640_1920x0_80_0_0_9e77f09e283ada0a9a26adddb68f6469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дороги
06:36 10.08.2022
 
НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги

НТИ: российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с бордюрами для отвода воды

© Depositphotos / GudellaДорога
Дорога - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Depositphotos / Gudella
Дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с функциональными бордюрами, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Команда разработала дорожное покрытие и бордюры со встроенной инженерией, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега за счет своей крупнопористой структуры. Вместе с осадками удаляются пыль, лужи и мелкий сор... Разработку представили на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2022", — приводятся в сообщении слова лидера проектов Павла Шаповалова.
Он отметил, что элементы дорожного покрытия и инфраструктуры изготавливаются по литьевой технологии на месте проведения работ или индустриально. Технологию можно также использовать для покрытия парковок, вело-, спортивных и парковых дорожек, тротуаров, а также для изготовления малых архитектурных форм и укрепления насыпей.
"Те материалы и инженерные решения, которые сейчас используются при строительстве дорог, не способны кардинально изменить их внешний вид, упростить очистку и ослабить разрушающее действие осадков и температурных перепадов на дорожное покрытие. Эффективный отвод осадков с дороги не только повысит безопасность для автомобилистов и пешеходов, но и позволит снизить запыленность городов, минимизировать негативное воздействие воды на дорогу при замерзании", — также подчеркнул Шаповалов.
Кроме того, технологии базируются на оригинальных, специально разработанных полимерах, собственного, российского производства. а команда уже разработала прототипы материалов для инновационного асфальта и бордюров.
Авторы исследования в лаборатории Университета Центральной Флориды - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля 2021, 15:14Наука
Ученые обнаружили уникальный химический след скольжения шины
 
НаукаРоссияДороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала