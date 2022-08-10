https://ria.ru/20220810/doroga-1808478461.html

НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги

НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги - РИА Новости, 10.08.2022

НТИ сообщила о российской разработке самоочищающейся дороги

Российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с функциональными бордюрами, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега, рассказали РИА... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T06:36

2022-08-10T06:36

2022-08-10T06:36

наука

россия

дороги

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с функциональными бордюрами, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).Он отметил, что элементы дорожного покрытия и инфраструктуры изготавливаются по литьевой технологии на месте проведения работ или индустриально. Технологию можно также использовать для покрытия парковок, вело-, спортивных и парковых дорожек, тротуаров, а также для изготовления малых архитектурных форм и укрепления насыпей."Те материалы и инженерные решения, которые сейчас используются при строительстве дорог, не способны кардинально изменить их внешний вид, упростить очистку и ослабить разрушающее действие осадков и температурных перепадов на дорожное покрытие. Эффективный отвод осадков с дороги не только повысит безопасность для автомобилистов и пешеходов, но и позволит снизить запыленность городов, минимизировать негативное воздействие воды на дорогу при замерзании", — также подчеркнул Шаповалов.Кроме того, технологии базируются на оригинальных, специально разработанных полимерах, собственного, российского производства. а команда уже разработала прототипы материалов для инновационного асфальта и бордюров.

https://ria.ru/20210427/shiny-1730158325.html

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россия, дороги