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Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов
Украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T23:13
2022-08-10T23:13
2022-08-10T23:13
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 - населенный пункт Первомайское - город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Первомайское - Донецк (Калининский район) : выпущено пять снаряда калибром 152 миллиметра; 21.30 - населенный пункт Первомайское - Донецк (граница Калининского района Донецка/Червоногвардейский район Макеевки): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщили в представительстве республики.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220810/zaes-1808471741.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), НАТО, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов