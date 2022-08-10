https://ria.ru/20220810/donetsk-1808750917.html

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T23:13

2022-08-10T23:13

2022-08-10T23:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

нато

макеевка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 - населенный пункт Первомайское - город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Первомайское - Донецк (Калининский район) : выпущено пять снаряда калибром 152 миллиметра; 21.30 - населенный пункт Первомайское - Донецк (граница Калининского района Донецка/Червоногвардейский район Макеевки): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщили в представительстве республики.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220810/zaes-1808471741.html

донецк (днр)

макеевка

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), нато, макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины