Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк
В ДНР сообщили, что украинские войска за 35 минут выпустили по Донецку 18 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.40 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.