https://ria.ru/20220810/donetsk-1808694452.html

Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщило... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:16

2022-08-10T18:16

2022-08-10T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.40 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220810/zaes-1808476484.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины