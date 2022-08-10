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Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/donetsk-1808694452.html
Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщило... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:16
2022-08-10T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.40 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
18:16 10.08.2022
 
Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк

В ДНР сообщили, что украинские войска за 35 минут выпустили по Донецку 18 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.40 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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