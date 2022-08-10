Молодежные организации возложили цветы к памятнику "Детям войны" в Донецке
Молодежные организации ДНР и Запорожской области возложили цветы к памятнику "Детям войны"
© РИА Новости / Сергей АверинПамятная скульптура "Детям Донбасса, детям войны" в парке Ленинского Комсомола в Донецке.
Памятная скульптура "Детям Донбасса, детям войны" в парке Ленинского Комсомола в Донецке.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Представители молодежных организаций ДНР и Запорожской области в среду возложили цветы к памятнику "Детям войны", расположенному в парке Ленинского Комсомола в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В августе 2014 года во время обстрела украинскими военными села Буткевич (ЛНР) 13 летний мальчик Кирилл Сердюк прикрыл своим телом младшую сестру от осколков. Девочка осталась жива. В этом году мальчику бы исполнилось 21 год. Кирилл посмертно награжден медалью "За отвагу".
"Много детей погибло в Донецке, и это нужно говорить многим людям, чтобы они не забывали об этом", - сказала РИА Новости лидер молодежной организации Запорожской области Юлия Клименко.
Говоря о визите запорожских молодежных организаций в ДНР, заместитель министра по молодежной политике администрации Запорожской области Вероника Аксютина подчеркнула, что "мы живем в такое время, когда для нас крайне важно, чтобы молодежь из разных городов, областей, республик, стран общалась друг с другом".
"Поездка запланирована в первую очередь для того, чтобы наша молодежь, мелитопольская, запорожская молодежь познакомилась с ребятами из Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики, чтобы ребята не только делились опытом в профессиональном плане, но и установили дружеские контакты, чтобы они понимали, что они есть друг у друга", - сказала она.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.