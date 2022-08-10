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Молодежные организации возложили цветы к памятнику "Детям войны" в Донецке - РИА Новости, 10.08.2022
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Молодежные организации возложили цветы к памятнику "Детям войны" в Донецке
Молодежные организации возложили цветы к памятнику "Детям войны" в Донецке - РИА Новости, 10.08.2022
Молодежные организации возложили цветы к памятнику "Детям войны" в Донецке
Представители молодежных организаций ДНР и Запорожской области в среду возложили цветы к памятнику "Детям войны", расположенному в парке Ленинского Комсомола в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:56
2022-08-10T17:56
в мире
юлия клименко
запорожская область
донецк (днр)
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Представители молодежных организаций ДНР и Запорожской области в среду возложили цветы к памятнику "Детям войны", расположенному в парке Ленинского Комсомола в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.В августе 2014 года во время обстрела украинскими военными села Буткевич (ЛНР) 13 летний мальчик Кирилл Сердюк прикрыл своим телом младшую сестру от осколков. Девочка осталась жива. В этом году мальчику бы исполнилось 21 год. Кирилл посмертно награжден медалью "За отвагу"."Много детей погибло в Донецке, и это нужно говорить многим людям, чтобы они не забывали об этом", - сказала РИА Новости лидер молодежной организации Запорожской области Юлия Клименко.Говоря о визите запорожских молодежных организаций в ДНР, заместитель министра по молодежной политике администрации Запорожской области Вероника Аксютина подчеркнула, что "мы живем в такое время, когда для нас крайне важно, чтобы молодежь из разных городов, областей, республик, стран общалась друг с другом"."Поездка запланирована в первую очередь для того, чтобы наша молодежь, мелитопольская, запорожская молодежь познакомилась с ребятами из Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики, чтобы ребята не только делились опытом в профессиональном плане, но и установили дружеские контакты, чтобы они понимали, что они есть друг у друга", - сказала она.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html
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запорожская область
донецк (днр)
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в мире, юлия клименко, запорожская область, донецк (днр), луганская народная республика
17:56 10.08.2022
 
Молодежные организации возложили цветы к памятнику "Детям войны" в Донецке

Молодежные организации ДНР и Запорожской области возложили цветы к памятнику "Детям войны"

© РИА Новости / Сергей АверинПамятная скульптура "Детям Донбасса, детям войны" в парке Ленинского Комсомола в Донецке.
Памятная скульптура Детям Донбасса, детям войны в парке Ленинского Комсомола в Донецке. - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Памятная скульптура "Детям Донбасса, детям войны" в парке Ленинского Комсомола в Донецке.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Представители молодежных организаций ДНР и Запорожской области в среду возложили цветы к памятнику "Детям войны", расположенному в парке Ленинского Комсомола в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В августе 2014 года во время обстрела украинскими военными села Буткевич (ЛНР) 13 летний мальчик Кирилл Сердюк прикрыл своим телом младшую сестру от осколков. Девочка осталась жива. В этом году мальчику бы исполнилось 21 год. Кирилл посмертно награжден медалью "За отвагу".
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:10
Аллея ангелов: памятник погибшим детям ДонбассаВ Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.
"Много детей погибло в Донецке, и это нужно говорить многим людям, чтобы они не забывали об этом", - сказала РИА Новости лидер молодежной организации Запорожской области Юлия Клименко.
Говоря о визите запорожских молодежных организаций в ДНР, заместитель министра по молодежной политике администрации Запорожской области Вероника Аксютина подчеркнула, что "мы живем в такое время, когда для нас крайне важно, чтобы молодежь из разных городов, областей, республик, стран общалась друг с другом".
"Поездка запланирована в первую очередь для того, чтобы наша молодежь, мелитопольская, запорожская молодежь познакомилась с ребятами из Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики, чтобы ребята не только делились опытом в профессиональном плане, но и установили дружеские контакты, чтобы они понимали, что они есть друг у друга", - сказала она.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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