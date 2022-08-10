https://ria.ru/20220810/donetsk-1808687404.html

Молодежные организации возложили цветы к памятнику "Детям войны" в Донецке

Молодежные организации возложили цветы к памятнику "Детям войны" в Донецке - РИА Новости, 10.08.2022

Молодежные организации возложили цветы к памятнику "Детям войны" в Донецке

Представители молодежных организаций ДНР и Запорожской области в среду возложили цветы к памятнику "Детям войны", расположенному в парке Ленинского Комсомола в... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:56

2022-08-10T17:56

2022-08-10T17:56

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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Представители молодежных организаций ДНР и Запорожской области в среду возложили цветы к памятнику "Детям войны", расположенному в парке Ленинского Комсомола в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.В августе 2014 года во время обстрела украинскими военными села Буткевич (ЛНР) 13 летний мальчик Кирилл Сердюк прикрыл своим телом младшую сестру от осколков. Девочка осталась жива. В этом году мальчику бы исполнилось 21 год. Кирилл посмертно награжден медалью "За отвагу"."Много детей погибло в Донецке, и это нужно говорить многим людям, чтобы они не забывали об этом", - сказала РИА Новости лидер молодежной организации Запорожской области Юлия Клименко.Говоря о визите запорожских молодежных организаций в ДНР, заместитель министра по молодежной политике администрации Запорожской области Вероника Аксютина подчеркнула, что "мы живем в такое время, когда для нас крайне важно, чтобы молодежь из разных городов, областей, республик, стран общалась друг с другом"."Поездка запланирована в первую очередь для того, чтобы наша молодежь, мелитопольская, запорожская молодежь познакомилась с ребятами из Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики, чтобы ребята не только делились опытом в профессиональном плане, но и установили дружеские контакты, чтобы они понимали, что они есть друг у друга", - сказала она.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html

https://ria.ru/20220809/devochka-1808222040.html

запорожская область

донецк (днр)

луганская народная республика

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Дарья Буймова

в мире, юлия клименко, запорожская область, донецк (днр), луганская народная республика