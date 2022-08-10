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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.08.2022
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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:22
2022-08-10T15:22
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.15 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.15 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрел поселка Зайцево, к северу от Горловки. По нему выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра. Горловский поселок Гольмоский также подвергся обстрелу. В 14.05 по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Представительство также сообщило об обстреле поселка Еленовка. В 9.30 украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибром 152 миллиметра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808567657.html
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато
15:22 10.08.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
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Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.15 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.15 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
13:40Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке
Также был зафиксирован обстрел поселка Зайцево, к северу от Горловки. По нему выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра. Горловский поселок Гольмоский также подвергся обстрелу. В 14.05 по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Представительство также сообщило об обстреле поселка Еленовка. В 9.30 украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела здания железнодорожного вокзала в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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В миреДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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