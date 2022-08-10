Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.15 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.15 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Представительство также сообщило об обстреле поселка Еленовка. В 9.30 украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.