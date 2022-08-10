10:25 10.08.2022 (обновлено: 11:18 10.08.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что обстрел повредил забор детского сада №69 в указанном районе по улице Кирова.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.