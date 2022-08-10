https://ria.ru/20220810/donetsk-1808502044.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:25

2022-08-10T10:25

2022-08-10T11:18

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

украина

красногоровка

нато

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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что обстрел повредил забор детского сада №69 в указанном районе по улице Кирова.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220810/donbass-1808491287.html

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Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, красногоровка, нато