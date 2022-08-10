Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/donetsk-1808502044.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:25
2022-08-10T11:18
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
украина
красногоровка
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805368074_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_99d1098f44b99ea8fda22fb4a2e8f5cb.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что обстрел повредил забор детского сада №69 в указанном районе по улице Кирова.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220810/donbass-1808491287.html
https://ria.ru/20220810/donetsk-1808485756.html
донецк (днр)
украина
красногоровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805368074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d686abc85012d26412ee4219e08af0e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, красногоровка, нато
10:25 10.08.2022 (обновлено: 11:18 10.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
09:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что обстрел повредил забор детского сада №69 в указанном районе по улице Кирова.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
08:54Специальная военная операция на Украине
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами
 
В миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)УкраинаКрасногоровкаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала