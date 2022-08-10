https://ria.ru/20220810/donetsk-1808485756.html

Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами

Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами - РИА Новости, 10.08.2022

Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами

Украинские войска почти за 40 минут обстреляли из Донецк, поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив по ним 30 тяжелых снарядов и мин, в том числе натовского... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:54

2022-08-10T08:54

2022-08-10T08:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

гольмовский

украина

нато

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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска почти за 40 минут обстреляли из Донецк, поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив по ним 30 тяжелых снарядов и мин, в том числе натовского калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:04 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кубышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 07.05 и 07.40 украинскими войсками были обстреляны поселки Зайцево (южное) и Гольмовский, выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 07.42 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220809/dnr-1808430658.html

https://ria.ru/20220809/uchebniki-1808317278.html

донецк (днр)

гольмовский

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), гольмовский, украина, нато