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Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/donetsk-1808485756.html
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами - РИА Новости, 10.08.2022
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами
Украинские войска почти за 40 минут обстреляли из Донецк, поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив по ним 30 тяжелых снарядов и мин, в том числе натовского... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:54
2022-08-10T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
гольмовский
украина
нато
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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска почти за 40 минут обстреляли из Донецк, поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив по ним 30 тяжелых снарядов и мин, в том числе натовского калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:04 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кубышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 07.05 и 07.40 украинскими войсками были обстреляны поселки Зайцево (южное) и Гольмовский, выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 07.42 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220809/dnr-1808430658.html
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донецк (днр)
гольмовский
украина
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в мире, донецк (днр), гольмовский, украина, нато
08:54 10.08.2022
 
Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска почти за 40 минут обстреляли из Донецк, поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив по ним 30 тяжелых снарядов и мин, в том числе натовского калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:04 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кубышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 07.05 и 07.40 украинскими войсками были обстреляны поселки Зайцево (южное) и Гольмовский, выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 07.42 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 19:47Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки погиб один защитник республики
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 14:32
В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГольмовскийУкраинаНАТО
 
 
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