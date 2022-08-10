Войска Украины обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский тяжелыми снарядами
Военнослужащие ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска почти за 40 минут обстреляли из Донецк, поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив по ним 30 тяжелых снарядов и мин, в том числе натовского калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Отмечается, что в 07.05 и 07.40 украинскими войсками были обстреляны поселки Зайцево (южное) и Гольмовский, выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 07.42 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.