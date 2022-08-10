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Официальный курс доллара на четверг составил 60,45 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 60,45 рубля - РИА Новости, 10.08.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 60,45 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 7,28 копейки - до 60,4542 рубля, курс евро вырос на 14,98 копейки, до 61,704 рубля,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:21
2022-08-10T16:21
2022-08-10T16:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
динамика курсов валют
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 7,28 копейки - до 60,4542 рубля, курс евро вырос на 14,98 копейки, до 61,704 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, динамика курсов валют
16:21 10.08.2022 (обновлено: 16:33 10.08.2022)
Официальный курс доллара на четверг составил 60,45 рубля
ЦБ: официальный курс доллара на четверг составил 60,45 рубля, евро — 61,7 рубля