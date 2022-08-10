Аналитик раскрыл фактор, который вот-вот отбросит доллар назад
Аналитик Шульгин заявил о влиянии данных по потребительской инфляции в США на доллар
Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Одним из факторов, который повлияет на динамику курса доллара, станут данные по потребительской инфляции в США (CPI), которые опубликуют в среду в 15:30 мск. От того, что будет с ценами в Штатах, зависит, пойдет доллар к мировым валютам вверх или, напротив, ослабеет, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Он напомнил, что в пяти случаях из шести в этом году опубликованные в релизе цифры превысили прогнозные значения. Так, в июне предполагали, что индекс потребительских цен увеличится на 8,8 процента г/г, однако фактический рост составил 9,1 процента г/г, что стало максимумом с конца 1981 года.
Эксперт полагает, что основания ожидать в июле более умеренной инфляции, чем в июне, есть. По разным оценкам, индекс составит 8,7-8,8 процента, что в любом случае ниже июньского уровня. Если июльские данные окажутся выше, чем в июне, доллар резко вырастет на опасениях начала рецессии.
"Слабость доллара будет более заметной, если цифры по CPI окажутся существенно ниже прогноза. Например, на уровне 8,5 процента или еще ниже", — добавил Шульгин.
В этом случае американская валюта станет защитным активом. Если же показатели окажутся в рамках прогноза, доллар ждет умеренное ослабление и чем ниже инфляция, тем оно будет значительнее, резюмирует он.
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