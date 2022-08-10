https://ria.ru/20220810/dollar-1808468703.html

Аналитик раскрыл фактор, который вот-вот отбросит доллар назад

Аналитик раскрыл фактор, который вот-вот отбросит доллар назад - РИА Новости, 10.08.2022

Аналитик раскрыл фактор, который вот-вот отбросит доллар назад

Одним из факторов, который повлияет на динамику курса доллара, станут данные по потребительской инфляции в США (CPI), которые опубликуют в среду в 15:30 мск. От РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T01:15

2022-08-10T01:15

2022-08-10T01:15

экономика

сша

михаил шульгин

открытие инвестиции

доллар

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Одним из факторов, который повлияет на динамику курса доллара, станут данные по потребительской инфляции в США (CPI), которые опубликуют в среду в 15:30 мск. От того, что будет с ценами в Штатах, зависит, пойдет доллар к мировым валютам вверх или, напротив, ослабеет, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Он напомнил, что в пяти случаях из шести в этом году опубликованные в релизе цифры превысили прогнозные значения. Так, в июне предполагали, что индекс потребительских цен увеличится на 8,8 процента г/г, однако фактический рост составил 9,1 процента г/г, что стало максимумом с конца 1981 года.Эксперт полагает, что основания ожидать в июле более умеренной инфляции, чем в июне, есть. По разным оценкам, индекс составит 8,7-8,8 процента, что в любом случае ниже июньского уровня. Если июльские данные окажутся выше, чем в июне, доллар резко вырастет на опасениях начала рецессии. В этом случае американская валюта станет защитным активом. Если же показатели окажутся в рамках прогноза, доллар ждет умеренное ослабление и чем ниже инфляция, тем оно будет значительнее, резюмирует он.

https://ria.ru/20220808/dollar-1807797487.html

сша

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экономика, сша, михаил шульгин, открытие инвестиции, доллар