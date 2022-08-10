Рейтинг@Mail.ru
Аналитик раскрыл фактор, который вот-вот отбросит доллар назад - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220810/dollar-1808468703.html
Аналитик раскрыл фактор, который вот-вот отбросит доллар назад
Аналитик раскрыл фактор, который вот-вот отбросит доллар назад - РИА Новости, 10.08.2022
Аналитик раскрыл фактор, который вот-вот отбросит доллар назад
Одним из факторов, который повлияет на динамику курса доллара, станут данные по потребительской инфляции в США (CPI), которые опубликуют в среду в 15:30 мск. От РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T01:15
2022-08-10T01:15
экономика
сша
михаил шульгин
открытие инвестиции
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Одним из факторов, который повлияет на динамику курса доллара, станут данные по потребительской инфляции в США (CPI), которые опубликуют в среду в 15:30 мск. От того, что будет с ценами в Штатах, зависит, пойдет доллар к мировым валютам вверх или, напротив, ослабеет, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Он напомнил, что в пяти случаях из шести в этом году опубликованные в релизе цифры превысили прогнозные значения. Так, в июне предполагали, что индекс потребительских цен увеличится на 8,8 процента г/г, однако фактический рост составил 9,1 процента г/г, что стало максимумом с конца 1981 года.Эксперт полагает, что основания ожидать в июле более умеренной инфляции, чем в июне, есть. По разным оценкам, индекс составит 8,7-8,8 процента, что в любом случае ниже июньского уровня. Если июльские данные окажутся выше, чем в июне, доллар резко вырастет на опасениях начала рецессии. В этом случае американская валюта станет защитным активом. Если же показатели окажутся в рамках прогноза, доллар ждет умеренное ослабление и чем ниже инфляция, тем оно будет значительнее, резюмирует он.
https://ria.ru/20220808/dollar-1807797487.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1e80d7facf74599f5a09d3d9f18c2db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, михаил шульгин, открытие инвестиции, доллар
01:15 10.08.2022
 
Аналитик раскрыл фактор, который вот-вот отбросит доллар назад

Аналитик Шульгин заявил о влиянии данных по потребительской инфляции в США на доллар

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Одним из факторов, который повлияет на динамику курса доллара, станут данные по потребительской инфляции в США (CPI), которые опубликуют в среду в 15:30 мск. От того, что будет с ценами в Штатах, зависит, пойдет доллар к мировым валютам вверх или, напротив, ослабеет, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Он напомнил, что в пяти случаях из шести в этом году опубликованные в релизе цифры превысили прогнозные значения. Так, в июне предполагали, что индекс потребительских цен увеличится на 8,8 процента г/г, однако фактический рост составил 9,1 процента г/г, что стало максимумом с конца 1981 года.
Эксперт полагает, что основания ожидать в июле более умеренной инфляции, чем в июне, есть. По разным оценкам, индекс составит 8,7-8,8 процента, что в любом случае ниже июньского уровня. Если июльские данные окажутся выше, чем в июне, доллар резко вырастет на опасениях начала рецессии.
"Слабость доллара будет более заметной, если цифры по CPI окажутся существенно ниже прогноза. Например, на уровне 8,5 процента или еще ниже", — добавил Шульгин.
В этом случае американская валюта станет защитным активом. Если же показатели окажутся в рамках прогноза, доллар ждет умеренное ослабление и чем ниже инфляция, тем оно будет значительнее, резюмирует он.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 01:15
Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАМихаил ШульгинОткрытие ИнвестицииДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала