https://ria.ru/20220810/dolg-1808729075.html

СМИ: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу

СМИ: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу - РИА Новости, 10.08.2022

СМИ: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу

Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:18

2022-08-10T20:18

2022-08-10T21:14

экономика

украина

в мире

нафтогаз украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министерства финансов страны.Как отмечает Блумберг, заморозка платежей позволит Украине сохранить 5,8 миллиарда долларов. Дефицит бюджета страны на данный момент составляет около 5 миллиардов долларов.Решение было принято после того, как правительство Украины получило одобрение от кредиторов об изменении условий так называемых ВВП-варрантов – облигаций, привязанных к экономическому росту.Агентство добавляет, что при этом решение по отсрочке платежей по кредитам "Нафтогаза Украины" еще не было достигнуто. Держатели облигаций компании до 12 августа должны проголосовать по этому вопросу.

https://ria.ru/20220802/naftogaz-1806701640.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, в мире, нафтогаз украины