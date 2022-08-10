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СМИ: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу - РИА Новости, 10.08.2022
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СМИ: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу
СМИ: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу - РИА Новости, 10.08.2022
СМИ: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу
Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:18
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экономика
украина
в мире
нафтогаз украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министерства финансов страны.Как отмечает Блумберг, заморозка платежей позволит Украине сохранить 5,8 миллиарда долларов. Дефицит бюджета страны на данный момент составляет около 5 миллиардов долларов.Решение было принято после того, как правительство Украины получило одобрение от кредиторов об изменении условий так называемых ВВП-варрантов – облигаций, привязанных к экономическому росту.Агентство добавляет, что при этом решение по отсрочке платежей по кредитам "Нафтогаза Украины" еще не было достигнуто. Держатели облигаций компании до 12 августа должны проголосовать по этому вопросу.
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экономика, украина, в мире, нафтогаз украины
20:18 10.08.2022 (обновлено: 21:14 10.08.2022)
 
СМИ: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу

Bloomberg: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу до 2024 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
"Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных бондов Украины на сумму в 19,6 миллиарда долларов, согласились отложить купонные и основные выплаты до 2024 года", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Блумберг, заморозка платежей позволит Украине сохранить 5,8 миллиарда долларов. Дефицит бюджета страны на данный момент составляет около 5 миллиардов долларов.
Решение было принято после того, как правительство Украины получило одобрение от кредиторов об изменении условий так называемых ВВП-варрантов – облигаций, привязанных к экономическому росту.
Агентство добавляет, что при этом решение по отсрочке платежей по кредитам "Нафтогаза Украины" еще не было достигнуто. Держатели облигаций компании до 12 августа должны проголосовать по этому вопросу.
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 15:51
Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" поменять условия по евробондам
 
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