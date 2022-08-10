Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых домах в ДНР
Минобороны: боевики оборудовали огневые позиции в домах в разных населенных пунктах ДНР
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики, при этом местным жителям запрещено покидать свои жилища и они не эвакуированы, заявил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Дружковке на территории частных домовладений (улица Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал Мизинцев.
По его словам, в Северске во дворах жилых домов по улице Ямской "боевиками размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения не проводилась".
Кроме того, в Пивничном - в многоквартирных жилых домах улицах Солнечной и Калужской - украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, отметил Мизинцев.
"Все подходы к зданиям заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - добавил генерал.