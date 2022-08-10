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Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых домах в ДНР - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/dnr-1808740459.html
Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых домах в ДНР
Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых домах в ДНР - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых домах в ДНР
Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики, при этом... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:42
2022-08-10T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
северск
солнечный
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики, при этом местным жителям запрещено покидать свои жилища и они не эвакуированы, заявил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, в Северске во дворах жилых домов по улице Ямской "боевиками размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения не проводилась".Кроме того, в Пивничном - в многоквартирных жилых домах улицах Солнечной и Калужской - украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, отметил Мизинцев."Все подходы к зданиям заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808583972.html
северск
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в мире, северск, солнечный, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Солнечный, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
21:42 10.08.2022
 
Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых домах в ДНР

Минобороны: боевики оборудовали огневые позиции в домах в разных населенных пунктах ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета
Украинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики, при этом местным жителям запрещено покидать свои жилища и они не эвакуированы, заявил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Дружковке на территории частных домовладений (улица Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал Мизинцев.
По его словам, в Северске во дворах жилых домов по улице Ямской "боевиками размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения не проводилась".
Кроме того, в Пивничном - в многоквартирных жилых домах улицах Солнечной и Калужской - украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, отметил Мизинцев.
"Все подходы к зданиям заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - добавил генерал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверскСолнечныйУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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