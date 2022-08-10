https://ria.ru/20220810/dnr-1808740459.html

Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых домах в ДНР

Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых домах в ДНР - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых домах в ДНР

Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики, при этом... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T21:42

2022-08-10T21:42

2022-08-10T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

северск

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украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики, при этом местным жителям запрещено покидать свои жилища и они не эвакуированы, заявил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, в Северске во дворах жилых домов по улице Ямской "боевиками размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения не проводилась".Кроме того, в Пивничном - в многоквартирных жилых домах улицах Солнечной и Калужской - украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, отметил Мизинцев."Все подходы к зданиям заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808583972.html

северск

солнечный

украина

донецкая народная республика

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в мире, северск, солнечный, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины