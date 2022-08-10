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ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/dnr-1808648906.html
ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении
ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении - РИА Новости, 10.08.2022
ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении
Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило об усилении противовоздушной обороны на донецком направлении. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:19
2022-08-10T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило об усилении противовоздушной обороны на донецком направлении.ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО. США неоднократно поставляли Киеву дальнобойные гаубицы M-777 и РСЗО HIMARS, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, нато, россия, владимир путин
16:19 10.08.2022 (обновлено: 17:30 10.08.2022)
 
ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении

Народная милиция ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении

© Фото : Донецкое Агенство НовостейЕдиная система комплексной защиты объектов ДНР от огневого поражения с условным названием "Мантия-АРП"
Единая система комплексной защиты объектов ДНР от огневого поражения с условным названием Мантия-АРП - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Донецкое Агенство Новостей
Единая система комплексной защиты объектов ДНР от огневого поражения с условным названием "Мантия-АРП" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило об усилении противовоздушной обороны на донецком направлении.

"Расчеты не только качественно борются с БПЛА противника, но и значительно увеличен контроль над воздушными целями другого характера. Эффективность средств противника дальнего поражения значительно снижена на Донецком направлении ", — сказал РИА Новости представитель ведомства.

ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО.
США неоднократно поставляли Киеву дальнобойные гаубицы M-777 и РСЗО HIMARS, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаНАТОРоссияВладимир Путин
 
 
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