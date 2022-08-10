16:19 10.08.2022 (обновлено: 17:30 10.08.2022)
ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении
Народная милиция ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении
© Фото : Донецкое Агенство НовостейЕдиная система комплексной защиты объектов ДНР от огневого поражения с условным названием "Мантия-АРП"
Единая система комплексной защиты объектов ДНР от огневого поражения с условным названием "Мантия-АРП" . Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило об усилении противовоздушной обороны на донецком направлении.
"Расчеты не только качественно борются с БПЛА противника, но и значительно увеличен контроль над воздушными целями другого характера. Эффективность средств противника дальнего поражения значительно снижена на Донецком направлении ", — сказал РИА Новости представитель ведомства.
ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.