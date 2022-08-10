https://ria.ru/20220810/dnr-1808648906.html

ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении

ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении - РИА Новости, 10.08.2022

ДНР усилила противовоздушную оборону на донецком направлении

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило об усилении противовоздушной обороны на донецком направлении. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:19

2022-08-10T16:19

2022-08-10T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156225/69/1562256946_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_7c9870eb29736852547c62c392e4e9ed.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило об усилении противовоздушной обороны на донецком направлении.ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО. США неоднократно поставляли Киеву дальнобойные гаубицы M-777 и РСЗО HIMARS, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, нато, россия, владимир путин