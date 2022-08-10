https://ria.ru/20220810/dnr-1808548087.html

Донецкие резервисты призвали украинских военных одуматься

Донецкие резервисты призвали украинских военных одуматься - РИА Новости, 10.08.2022

Донецкие резервисты призвали украинских военных одуматься

Резервисты из Донецкой Народной Республики призвали украинских военных одуматься и вернуться к мирной жизни, допуская, что в будущем они будут общаться. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:40

2022-08-10T12:40

2022-08-10T12:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Резервисты из Донецкой Народной Республики призвали украинских военных одуматься и вернуться к мирной жизни, допуская, что в будущем они будут общаться."Хочется сказать военнослужащим противоположного фланга, что мы, конечно же, победим, но хотелось бы, чтобы они одумались - нам еще в дальнейшем жить, может быть, даже будем как-то общаться. Хотелось бы, чтобы было меньше смертей, чтобы это побыстрее закончилось", - сказал один из них в беседе с РИА Новости."Раньше жили вместе одним дружным братским народом, работали. Хотелось бы друг другу пожать руки, встретиться и восстанавливать, жить мирным путем", - добавил другой. По его словам, определенная часть украинских военнослужащих все понимают, хотят вернуться домой и жить мирной жизнью. "Мне кажется, Украина уже не рада этой войне. Украину просто жалко. А воюют они - просто не хотят уходить с этих позиций, где они находятся... Но это наша земля, мы не претендуем на их землю, мы здесь живем, нам нужен мир", - заявил резервист.Он отметил, что наблюдает панику среди некоторых украинских военных, из-за чего они бросают военную технику и сдают позиции. "У них присутствует паника благодаря нашим вооруженным силам ДНР, ЛНР, РФ - против них никто не устоит. Рано или поздно все равно мы победим, они это понимают, они же не глупые. Поэтому и появляются брошенные (вооружения) - когда убегают, все бросают", - пояснил он.Собеседник агентства рассказал, что среди бойцов сил ДНР встречаются люди разного возраста - от 18 до 50 лет. Один из них нашел в батальоне баян и сочинил песню, которую посвятил победе.

https://ria.ru/20220625/plennyy-1798060723.html

https://ria.ru/20220809/plennyy-1808349844.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр