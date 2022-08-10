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Донецкие резервисты призвали украинских военных одуматься - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/dnr-1808548087.html
Донецкие резервисты призвали украинских военных одуматься
Донецкие резервисты призвали украинских военных одуматься - РИА Новости, 10.08.2022
Донецкие резервисты призвали украинских военных одуматься
Резервисты из Донецкой Народной Республики призвали украинских военных одуматься и вернуться к мирной жизни, допуская, что в будущем они будут общаться. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:40
2022-08-10T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Резервисты из Донецкой Народной Республики призвали украинских военных одуматься и вернуться к мирной жизни, допуская, что в будущем они будут общаться."Хочется сказать военнослужащим противоположного фланга, что мы, конечно же, победим, но хотелось бы, чтобы они одумались - нам еще в дальнейшем жить, может быть, даже будем как-то общаться. Хотелось бы, чтобы было меньше смертей, чтобы это побыстрее закончилось", - сказал один из них в беседе с РИА Новости."Раньше жили вместе одним дружным братским народом, работали. Хотелось бы друг другу пожать руки, встретиться и восстанавливать, жить мирным путем", - добавил другой. По его словам, определенная часть украинских военнослужащих все понимают, хотят вернуться домой и жить мирной жизнью. "Мне кажется, Украина уже не рада этой войне. Украину просто жалко. А воюют они - просто не хотят уходить с этих позиций, где они находятся... Но это наша земля, мы не претендуем на их землю, мы здесь живем, нам нужен мир", - заявил резервист.Он отметил, что наблюдает панику среди некоторых украинских военных, из-за чего они бросают военную технику и сдают позиции. "У них присутствует паника благодаря нашим вооруженным силам ДНР, ЛНР, РФ - против них никто не устоит. Рано или поздно все равно мы победим, они это понимают, они же не глупые. Поэтому и появляются брошенные (вооружения) - когда убегают, все бросают", - пояснил он.Собеседник агентства рассказал, что среди бойцов сил ДНР встречаются люди разного возраста - от 18 до 50 лет. Один из них нашел в батальоне баян и сочинил песню, которую посвятил победе.
https://ria.ru/20220625/plennyy-1798060723.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:40 10.08.2022
 
Донецкие резервисты призвали украинских военных одуматься

Резервисты из ДНР призвали украинских военных одуматься и вернуться к мирной жизни

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Резервисты из Донецкой Народной Республики призвали украинских военных одуматься и вернуться к мирной жизни, допуская, что в будущем они будут общаться.
"Хочется сказать военнослужащим противоположного фланга, что мы, конечно же, победим, но хотелось бы, чтобы они одумались - нам еще в дальнейшем жить, может быть, даже будем как-то общаться. Хотелось бы, чтобы было меньше смертей, чтобы это побыстрее закончилось", - сказал один из них в беседе с РИА Новости.
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"Раньше жили вместе одним дружным братским народом, работали. Хотелось бы друг другу пожать руки, встретиться и восстанавливать, жить мирным путем", - добавил другой. По его словам, определенная часть украинских военнослужащих все понимают, хотят вернуться домой и жить мирной жизнью. "Мне кажется, Украина уже не рада этой войне. Украину просто жалко. А воюют они - просто не хотят уходить с этих позиций, где они находятся... Но это наша земля, мы не претендуем на их землю, мы здесь живем, нам нужен мир", - заявил резервист.
Он отметил, что наблюдает панику среди некоторых украинских военных, из-за чего они бросают военную технику и сдают позиции. "У них присутствует паника благодаря нашим вооруженным силам ДНР, ЛНР, РФ - против них никто не устоит. Рано или поздно все равно мы победим, они это понимают, они же не глупые. Поэтому и появляются брошенные (вооружения) - когда убегают, все бросают", - пояснил он.
Собеседник агентства рассказал, что среди бойцов сил ДНР встречаются люди разного возраста - от 18 до 50 лет. Один из них нашел в батальоне баян и сочинил песню, которую посвятил победе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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