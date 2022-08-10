Донецкие резервисты призвали украинских военных одуматься
Резервисты из ДНР призвали украинских военных одуматься и вернуться к мирной жизни
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Резервисты из Донецкой Народной Республики призвали украинских военных одуматься и вернуться к мирной жизни, допуская, что в будущем они будут общаться.
"Хочется сказать военнослужащим противоположного фланга, что мы, конечно же, победим, но хотелось бы, чтобы они одумались - нам еще в дальнейшем жить, может быть, даже будем как-то общаться. Хотелось бы, чтобы было меньше смертей, чтобы это побыстрее закончилось", - сказал один из них в беседе с РИА Новости.
"Раньше жили вместе одним дружным братским народом, работали. Хотелось бы друг другу пожать руки, встретиться и восстанавливать, жить мирным путем", - добавил другой. По его словам, определенная часть украинских военнослужащих все понимают, хотят вернуться домой и жить мирной жизнью. "Мне кажется, Украина уже не рада этой войне. Украину просто жалко. А воюют они - просто не хотят уходить с этих позиций, где они находятся... Но это наша земля, мы не претендуем на их землю, мы здесь живем, нам нужен мир", - заявил резервист.
Он отметил, что наблюдает панику среди некоторых украинских военных, из-за чего они бросают военную технику и сдают позиции. "У них присутствует паника благодаря нашим вооруженным силам ДНР, ЛНР, РФ - против них никто не устоит. Рано или поздно все равно мы победим, они это понимают, они же не глупые. Поэтому и появляются брошенные (вооружения) - когда убегают, все бросают", - пояснил он.
Собеседник агентства рассказал, что среди бойцов сил ДНР встречаются люди разного возраста - от 18 до 50 лет. Один из них нашел в батальоне баян и сочинил песню, которую посвятил победе.