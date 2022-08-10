https://ria.ru/20220810/dnr-1808513172.html
В ДНР надеются отодвинуть боевиков от Донецка после взятия Авдеевки
В ДНР надеются отодвинуть боевиков от Донецка после взятия Авдеевки - РИА Новости, 10.08.2022
В ДНР надеются отодвинуть боевиков от Донецка после взятия Авдеевки
Артиллеристы расчета РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР надеются, что при взятии Авдеевского укрепрайона получится отодвинуть украинских... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:18
2022-08-10T11:18
2022-08-10T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Артиллеристы расчета РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР надеются, что при взятии Авдеевского укрепрайона получится отодвинуть украинских боевиков на 15-20 километров от Донецка, что улучшит ситуацию для мирных жителей города, ежедневно подвергающегося артиллерийским обстрелам.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем украинских войск: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка."Мы работаем и на подавление, и на уничтожение. Надеемся, мы скоро "закроем" авдеевское направление. Главное, чтобы мы их отодвинули подальше от Донецка, чтобы они не уничтожали гражданских, мирную инфраструктуру", - рассказал РИА Новости боец бригады с позывным "Умник"."Рассчитываем, что мы отодвинем их примерно на 15-20 километров, чтобы они не доставали до Донецка – у них не будет хватать полета снарядов, "Ураганов", чтобы уничтожать наших граждан", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Артиллеристы о попытках отодвинуть украинских боевиков от Донецка
Корреспондент РИА Новости передает с позиций 1-й Славянской бригады. Артиллеристы здесь надеются, что при взятии авдеевского укрепрайона получится отодвинуть украинских боевиков на 15-20 км от Донецка, чтобы город не подвергался ежедневным обстрелам. Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты противника, следует из видеоматериалов о ходе спецоперации, предоставленных Минобороны России.
2022-08-10T11:18
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:18 10.08.2022 (обновлено: 12:27 10.08.2022)
В ДНР надеются отодвинуть боевиков от Донецка после взятия Авдеевки
Народная милиция ДНР надеется отодвинуть боевиков от Донецка со взятием Авдеевки