https://ria.ru/20220810/dnr-1808513172.html

В ДНР надеются отодвинуть боевиков от Донецка после взятия Авдеевки

В ДНР надеются отодвинуть боевиков от Донецка после взятия Авдеевки - РИА Новости, 10.08.2022

В ДНР надеются отодвинуть боевиков от Донецка после взятия Авдеевки

Артиллеристы расчета РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР надеются, что при взятии Авдеевского укрепрайона получится отодвинуть украинских... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:18

2022-08-10T11:18

2022-08-10T12:27

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Артиллеристы расчета РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР надеются, что при взятии Авдеевского укрепрайона получится отодвинуть украинских боевиков на 15-20 километров от Донецка, что улучшит ситуацию для мирных жителей города, ежедневно подвергающегося артиллерийским обстрелам.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем украинских войск: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка."Мы работаем и на подавление, и на уничтожение. Надеемся, мы скоро "закроем" авдеевское направление. Главное, чтобы мы их отодвинули подальше от Донецка, чтобы они не уничтожали гражданских, мирную инфраструктуру", - рассказал РИА Новости боец бригады с позывным "Умник"."Рассчитываем, что мы отодвинем их примерно на 15-20 километров, чтобы они не доставали до Донецка – у них не будет хватать полета снарядов, "Ураганов", чтобы уничтожать наших граждан", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артиллеристы о попытках отодвинуть украинских боевиков от Донецка Корреспондент РИА Новости передает с позиций 1-й Славянской бригады. Артиллеристы здесь надеются, что при взятии авдеевского укрепрайона получится отодвинуть украинских боевиков на 15-20 км от Донецка, чтобы город не подвергался ежедневным обстрелам. Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты противника, следует из видеоматериалов о ходе спецоперации, предоставленных Минобороны России. 2022-08-10T11:18 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр