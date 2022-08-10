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Известный саудовский дипломат умер во время выступления
Известный саудовский дипломат умер во время выступления - РИА Новости, 10.08.2022
Известный саудовский дипломат умер во время выступления
Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время выступления на Арабо-Африканской конференции в Каире. Видео происшествия опубликовал RT. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:59
2022-08-10T10:59
2022-08-10T12:01
в мире
саудовская аравия
египет
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время выступления на Арабо-Африканской конференции в Каире. Видео происшествия опубликовал RT.На кадрах видно, что мужчина произносит речь, на которую слушатели реагируют аплодисментами. После этого он говорит еще несколько слов, затем внезапно падает в обморок.По информации местного издания Tahiamasr, дипломату попытались оказать первую помощь, однако он скончался.Последними словами аль-Кахтани, отмечает СМИ, стали рассуждения о Боге. В частности, прозвучала фраза: "Где бы вы ни были, смерть настигнет вас".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, египет
10:59 10.08.2022 (обновлено: 12:01 10.08.2022)
Известный саудовский дипломат умер во время выступления
Саудовский дипломат аль-Кахтани умер во время выступления на конференции в Египте
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время выступления на Арабо-Африканской конференции в Каире. Видео происшествия опубликовал RT.
На кадрах видно, что мужчина произносит речь, на которую слушатели реагируют аплодисментами. После этого он говорит еще несколько слов, затем внезапно падает в обморок.
По информации местного издания Tahiamasr
, дипломату попытались оказать первую помощь, однако он скончался.
Последними словами аль-Кахтани, отмечает СМИ, стали рассуждения о Боге. В частности, прозвучала фраза: "Где бы вы ни были, смерть настигнет вас".