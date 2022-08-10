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Известный саудовский дипломат умер во время выступления - РИА Новости, 10.08.2022
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Известный саудовский дипломат умер во время выступления
Известный саудовский дипломат умер во время выступления - РИА Новости, 10.08.2022
Известный саудовский дипломат умер во время выступления
Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время выступления на Арабо-Африканской конференции в Каире. Видео происшествия опубликовал RT. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:59
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в мире
саудовская аравия
египет
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время выступления на Арабо-Африканской конференции в Каире. Видео происшествия опубликовал RT.На кадрах видно, что мужчина произносит речь, на которую слушатели реагируют аплодисментами. После этого он говорит еще несколько слов, затем внезапно падает в обморок.По информации местного издания Tahiamasr, дипломату попытались оказать первую помощь, однако он скончался.Последними словами аль-Кахтани, отмечает СМИ, стали рассуждения о Боге. В частности, прозвучала фраза: "Где бы вы ни были, смерть настигнет вас".
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в мире, саудовская аравия, египет
10:59 10.08.2022 (обновлено: 12:01 10.08.2022)
 
Известный саудовский дипломат умер во время выступления

Саудовский дипломат аль-Кахтани умер во время выступления на конференции в Египте

CC BY-SA 3.0 / Sultan Alfifi / Мохаммед аль-Кахтани
Мохаммед аль-Кахтани - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Sultan Alfifi /
Мохаммед аль-Кахтани
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время выступления на Арабо-Африканской конференции в Каире. Видео происшествия опубликовал RT.
На кадрах видно, что мужчина произносит речь, на которую слушатели реагируют аплодисментами. После этого он говорит еще несколько слов, затем внезапно падает в обморок.
По информации местного издания Tahiamasr, дипломату попытались оказать первую помощь, однако он скончался.
Последними словами аль-Кахтани, отмечает СМИ, стали рассуждения о Боге. В частности, прозвучала фраза: "Где бы вы ни были, смерть настигнет вас".
 
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