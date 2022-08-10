https://ria.ru/20220810/deti-1808491163.html

В Испании у россиянки отобрали двух несовершеннолетних детей

В Испании у россиянки отобрали двух несовершеннолетних детей - РИА Новости, 10.08.2022

В Испании у россиянки отобрали двух несовершеннолетних детей

Социальные службы Испании отобрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не отвечают на запросы по этому делу, дипломаты оказывают женщине юридическую и... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:28

2022-08-10T09:28

2022-08-10T13:58

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Социальные службы Испании отобрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не отвечают на запросы по этому делу, дипломаты оказывают женщине юридическую и консульскую помощь, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне."Случай с изъятием детей у семьи (Елены. — Прим. ред.) Ланг хорошо известен генеральному консульству России в Барселоне. В нашем распоряжении имеются все документы относительно этого дела, включая заключение департамента по делам опеки правительства Каталонии, а также свидетельства о рождении и российские паспорта детей", — отметили в диппредставительстве.По данным дипломатов, детей изъяли без предварительного уведомления родителей.Как отметил собеседник агентства, сотрудники консульства находятся с женщиной в контакте. Они также направили в испанские социальные службы несколько запросов, в том числе — официальный запрос омбудсмена при президенте России, однако пока ответа не получили.

https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808258303.html

испания

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, россия