https://ria.ru/20220810/deti-1808491163.html
В Испании у россиянки отобрали двух несовершеннолетних детей
В Испании у россиянки отобрали двух несовершеннолетних детей - РИА Новости, 10.08.2022
В Испании у россиянки отобрали двух несовершеннолетних детей
Социальные службы Испании отобрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не отвечают на запросы по этому делу, дипломаты оказывают женщине юридическую и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:28
2022-08-10T09:28
2022-08-10T13:58
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испания
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Социальные службы Испании отобрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не отвечают на запросы по этому делу, дипломаты оказывают женщине юридическую и консульскую помощь, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне."Случай с изъятием детей у семьи (Елены. — Прим. ред.) Ланг хорошо известен генеральному консульству России в Барселоне. В нашем распоряжении имеются все документы относительно этого дела, включая заключение департамента по делам опеки правительства Каталонии, а также свидетельства о рождении и российские паспорта детей", — отметили в диппредставительстве.По данным дипломатов, детей изъяли без предварительного уведомления родителей.Как отметил собеседник агентства, сотрудники консульства находятся с женщиной в контакте. Они также направили в испанские социальные службы несколько запросов, в том числе — официальный запрос омбудсмена при президенте России, однако пока ответа не получили.
https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808258303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, россия
09:28 10.08.2022 (обновлено: 13:58 10.08.2022)
В Испании у россиянки отобрали двух несовершеннолетних детей
В Испании у россиянки отобрали двух детей, соцслужбы не отвечают на запросы генконсульства
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Социальные службы Испании отобрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не отвечают на запросы по этому делу, дипломаты оказывают женщине юридическую и консульскую помощь, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне.
"Случай с изъятием детей у семьи (Елены. — Прим. ред.) Ланг хорошо известен генеральному консульству России
в Барселоне
. В нашем распоряжении имеются все документы относительно этого дела, включая заключение департамента по делам опеки правительства Каталонии
, а также свидетельства о рождении и российские паспорта детей", — отметили в диппредставительстве.
По данным дипломатов, детей изъяли без предварительного уведомления родителей.
Как отметил собеседник агентства, сотрудники консульства находятся с женщиной в контакте. Они также направили в испанские социальные службы несколько запросов, в том числе — официальный запрос омбудсмена при президенте России, однако пока ответа не получили.