https://ria.ru/20220810/dengi-1808546752.html

СМИ: в России предложили замораживать переводы свыше десяти тысяч рублей

СМИ: в России предложили замораживать переводы свыше десяти тысяч рублей - РИА Новости, 10.08.2022

СМИ: в России предложили замораживать переводы свыше десяти тысяч рублей

В России для борьбы с мошенниками могут ввести заморозку банковских переводов на сумму свыше десяти тысяч рублей на промежуточных счетах, такую меру предложил... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:35

2022-08-10T12:35

2022-08-10T14:03

экономика

общероссийский народный фронт

центральный банк рф (цб рф)

технологии

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В России для борьбы с мошенниками могут ввести заморозку банковских переводов на сумму свыше десяти тысяч рублей на промежуточных счетах, такую меру предложил Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ, пишут "Известия".Это же предложение могут распространить на получение кредитов, которые иногда оформляют без согласия заявителя.Для того чтобы завершить перевод, клиенту нужно будет пройти дополнительную идентификацию или ввести фиксированный ПИН-код.По словам одного из членов экспертного совета, руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, такой механизм показал свою эффективность на маркетплейсах и сервисах объявлений.В свою очередь, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что подобный шаг приведет к допрасходам как для финансовых организаций, так и для клиентов. Он пояснил, что десять тысяч рублей — популярная сумма для переводов.Между тем, по данным Центробанка, в первом квартале этого года россияне отправляли через Систему быстрых платежей в среднем 5,6 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220505/platezhi-1786983333.html

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, общероссийский народный фронт, центральный банк рф (цб рф), технологии