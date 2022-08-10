https://ria.ru/20220810/delo-1808726788.html

Против "скопинского маньяка" завели дело об укрывательстве преступления

Против "скопинского маньяка" завели дело об укрывательстве преступления - РИА Новости, 10.08.2022

Против "скопинского маньяка" завели дело об укрывательстве преступления

Уголовное дело об укрывательстве преступления завели после того, как во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:04

2022-08-10T20:04

2022-08-10T20:04

происшествия

виктор мохов

ксения собчак

скопинский район

рязанская область

россия

рязанский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело об укрывательстве преступления завели после того, как во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя, сообщается на сайте СУСК по региону. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигурантом дела является "скопинский маньяк" Виктор Мохов.По данным СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК."По данному факту Скопинским межрайонным следственным отделом СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления - ред.)", - говорится в сообщении. Санкция статьи предполагает штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.В СУ СК добавляют, что подозреваемый в укрывательстве - мужчина 1950 года рождения, ранее судимый за похищение двух несовершеннолетних, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, он признался в преступлении. "Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в ведомстве.Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных структурах, убийство произошло в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", где компания распивала спиртное, и подозреваемый дал показания, что именно "скопинский маньяк" помог оттащить тело в заброшенный дом. Согласно открытым данным, Мохов родился в 1950 году. Он отбыл срок за то, что похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.Вскоре после того как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, предлагалось запретить ему общение с журналистами, походы в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. В июле текущего года суд вновь дополнил ему ограничения, введя запрет находиться ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.

https://ria.ru/20220810/ubiystvo-1808636762.html

https://ria.ru/20220810/napadenie-1808652444.html

скопинский район

рязанская область

россия

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происшествия, виктор мохов, ксения собчак, скопинский район, рязанская область, россия, рязанский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)