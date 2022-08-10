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В Мордовии завели дело против подростков, оголившихся возле Вечного огня
В Мордовии завели дело против подростков, оголившихся возле Вечного огня - РИА Новости, 10.08.2022
В Мордовии завели дело против подростков, оголившихся возле Вечного огня
Подростки сфотографировались голыми возле Вечного огня в мордовском поселке Зубова Поляна, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:50
2022-08-10T18:50
2022-08-10T18:50
происшествия
россия
зубово-полянский район
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Подростки сфотографировались голыми возле Вечного огня в мордовском поселке Зубова Поляна, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Мордовии и региональном следственном управлении СК РФ.В ряде Telegram-каналов и в местных соцсетях появилось провокационное фото, сделанное в Зубовой Поляне, возле мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На снимке трое подростков в спущенных штанах позируют на фоне Вечного огня. Непристойная фотография вызвала возмущение жителей."Сотрудниками ОМВД России по Зубово-Полянскому району в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где трое неизвестных подростков публично осквернили памятник воинской славы России в поселке Зубова Поляна. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности несовершеннолетних полицейскими были установлены. Ими оказались двое жителей поселка Зубова Поляна 2007 и 2008 годов рождения и житель Московской области 2006 года рождения", - рассказали агентству в региональном МВД.Материалы проверки были переданы в СУСК РФ по Мордовии для дальнейшего принятия решения.Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону, по факту осквернения памятника возбуждено уголовное дело. По информации источника в правоохранительных органах, дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма).
https://ria.ru/20220809/gelendzhik-1808285544.html
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происшествия, россия, зубово-полянский район, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
В Мордовии завели дело против подростков, оголившихся возле Вечного огня
В Мордовии завели дело против подростков, сфотографировавшихся голыми возле Вечного огня