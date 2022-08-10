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Росстат второй месяц подряд зафиксировал дефляцию - РИА Новости, 10.08.2022
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Росстат второй месяц подряд зафиксировал дефляцию
Росстат второй месяц подряд зафиксировал дефляцию - РИА Новости, 10.08.2022
Росстат второй месяц подряд зафиксировал дефляцию
Росстат второй месяц подряд фиксирует дефляцию в РФ: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне, следует из данных статистического ведомства. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:13
2022-08-10T19:47
экономика
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Росстат второй месяц подряд фиксирует дефляцию в РФ: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне, следует из данных статистического ведомства.В годовом выражении рост цен в июле замедлился до 15,1% с 15,9% в июне."В июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,61%, по сравнению с декабрем 2021 года – 110,98%", - говорится в сообщении.Месячная дефляция в июле не является характерной для России. За всю историю наблюдений она фиксировалась лишь раз - в 2011 году и составила символические 0,01%. Минимальные значения темпов изменения цен для июля в предыдущие годы были в 2017 году - в 0,07%.Как отмечает в обзоре "О текущей ценовой ситуации" Минэкономразвития, основной вклад в дефляцию в июле, как и в июне, внесло снижение цен на продовольственные товары (они снизились на 1,53% месяц к месяцу после снижения на 1,1% в июне). Сильнее всего подешевела плодоовощная продукция - на 11,53%, одновременно с этим снизились цены и на продовольственные товары за исключением плодоовощей - на 0,15%."В том числе, снизились цены на большинство социально значимых товаров (мясо птицы, свинина, масло сливочное и растительное, молоко и молочная продукция, макаронные изделия, крупа и бобовые, яйца, сахар)", - уточняют в министерстве.В сегменте непродовольственных товаров снижение цен несколько ускорилось в месячном выражении - до 0,44% с 0,41% в июне. "Так, в июле продолжилась коррекция цен на товары длительного пользования (электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары, персональные компьютеры и средства связи), а также медикаменты и строительные материалы", - пояснили в министерстве.На услуги в июле рост цен усилился (они выросли на 1,41% в месячном выражении после 0,88% в июне). Основной вклад в ускорение роста цен в отчетном месяце внесла плановая индексация регулируемых цен и тарифов с 1 июля, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220629/deflyatsiya-1798957231.html
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экономика, россия
19:13 10.08.2022 (обновлено: 19:47 10.08.2022)
 
Росстат второй месяц подряд зафиксировал дефляцию

Росстат: дефляция в июле ускорилась с 0,35 до 0,39 процента

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Росстат второй месяц подряд фиксирует дефляцию в РФ: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне, следует из данных статистического ведомства.
В годовом выражении рост цен в июле замедлился до 15,1% с 15,9% в июне.
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"В июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,61%, по сравнению с декабрем 2021 года – 110,98%", - говорится в сообщении.
Месячная дефляция в июле не является характерной для России. За всю историю наблюдений она фиксировалась лишь раз - в 2011 году и составила символические 0,01%. Минимальные значения темпов изменения цен для июля в предыдущие годы были в 2017 году - в 0,07%.
Как отмечает в обзоре "О текущей ценовой ситуации" Минэкономразвития, основной вклад в дефляцию в июле, как и в июне, внесло снижение цен на продовольственные товары (они снизились на 1,53% месяц к месяцу после снижения на 1,1% в июне). Сильнее всего подешевела плодоовощная продукция - на 11,53%, одновременно с этим снизились цены и на продовольственные товары за исключением плодоовощей - на 0,15%.
"В том числе, снизились цены на большинство социально значимых товаров (мясо птицы, свинина, масло сливочное и растительное, молоко и молочная продукция, макаронные изделия, крупа и бобовые, яйца, сахар)", - уточняют в министерстве.
В сегменте непродовольственных товаров снижение цен несколько ускорилось в месячном выражении - до 0,44% с 0,41% в июне. "Так, в июле продолжилась коррекция цен на товары длительного пользования (электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары, персональные компьютеры и средства связи), а также медикаменты и строительные материалы", - пояснили в министерстве.
На услуги в июле рост цен усилился (они выросли на 1,41% в месячном выражении после 0,88% в июне). Основной вклад в ускорение роста цен в отчетном месяце внесла плановая индексация регулируемых цен и тарифов с 1 июля, отметили в министерстве.
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