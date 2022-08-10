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В Челябинске проведут проверку после жалоб туристов на обман с авиабилетами - РИА Новости, 10.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220810/chelyabinsk-1808505984.html
В Челябинске проведут проверку после жалоб туристов на обман с авиабилетами
В Челябинске проведут проверку после жалоб туристов на обман с авиабилетами - РИА Новости, 10.08.2022
В Челябинске проведут проверку после жалоб туристов на обман с авиабилетами
Полиция в Челябинске проведет проверку после жалоб жителей, которые купили сертификаты якобы на льготные авиаперелеты, но не смогли ими воспользоваться,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:06
2022-08-10T11:06
туризм
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
туризм
новости - туризм
туристы
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг — РИА Новости. Полиция в Челябинске проведет проверку после жалоб жителей, которые купили сертификаты якобы на льготные авиаперелеты, но не смогли ими воспользоваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону."Зарегистрировано несколько заявлений от людей, пострадавших при покупке сертификатов на льготные перелеты. В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств и участников событий", — сказала собеседница агентства.Она уточнила, что сотрудники полиции просят всех пострадавших и граждан, владеющих какой-либо информацией, обратиться к ним.Ранее в Telegram-каналах писали, что несколько жителей Челябинска купили у местной жительницы сертификаты за пять тысяч рублей на льготные авиаперелеты, уехали в разные города, но вернуться, воспользовавшись сертификатом, не смогли. Женщина предложила им оплатить обратный перелет самостоятельно, обещав его компенсировать, но затем перестала выходить на связь.
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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, туризм, новости - туризм, туристы, перелеты
11:06 10.08.2022
 
В Челябинске проведут проверку после жалоб туристов на обман с авиабилетами

В Челябинске проведут проверку после жалоб туристов на обман с сертификатами на перелеты

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на проспекте Мира в Москве
Автомобиль полиции на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг — РИА Новости. Полиция в Челябинске проведет проверку после жалоб жителей, которые купили сертификаты якобы на льготные авиаперелеты, но не смогли ими воспользоваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
"Зарегистрировано несколько заявлений от людей, пострадавших при покупке сертификатов на льготные перелеты. В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств и участников событий", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что сотрудники полиции просят всех пострадавших и граждан, владеющих какой-либо информацией, обратиться к ним.
Ранее в Telegram-каналах писали, что несколько жителей Челябинска купили у местной жительницы сертификаты за пять тысяч рублей на льготные авиаперелеты, уехали в разные города, но вернуться, воспользовавшись сертификатом, не смогли. Женщина предложила им оплатить обратный перелет самостоятельно, обещав его компенсировать, но затем перестала выходить на связь.
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