https://ria.ru/20220810/checkmate-1808566632.html
На форуме "Армия-2022" представят систему связи истребителя Checkmate
На форуме "Армия-2022" представят систему связи истребителя Checkmate - РИА Новости, 10.08.2022
На форуме "Армия-2022" представят систему связи истребителя Checkmate
"Росэлектроника" (входит в "Ростех") представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" новейший комплекс связи для перспективного легкого... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:37
2022-08-10T13:37
2022-08-10T13:37
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" новейший комплекс связи для перспективного легкого истребителя Checkmate, сообщила пресс-служба холдинга."Нижегородское НПП "Полет" продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27", - говорится в релизе.Пензенский "Радиозавод" представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.На стенде "Росэлектроники" покажут широкую линейку телекоммуникационного и связного оборудования: маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровая тропосферная станция "Гроза" и многое другое.Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета был впервые представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета – малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
https://ria.ru/20220809/tanki-1808343145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2022", безопасность, технологии, россия, российская электроника, патриот
На форуме "Армия-2022" представят систему связи истребителя Checkmate
На форуме "Армия-2022" представят систему связи новейшего истребителя Checkmate
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" новейший комплекс связи для перспективного легкого истребителя Checkmate, сообщила пресс-служба холдинга.
"Нижегородское НПП "Полет" продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27", - говорится в релизе.
Пензенский "Радиозавод" представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.
На стенде "Росэлектроники
" покажут широкую линейку телекоммуникационного и связного оборудования: маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровая тропосферная станция "Гроза" и многое другое.
Checkmate – первый в России
однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета был впервые представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета – малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот
".