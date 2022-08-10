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На форуме "Армия-2022" представят систему связи истребителя Checkmate - РИА Новости, 10.08.2022
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На форуме "Армия-2022" представят систему связи истребителя Checkmate
На форуме "Армия-2022" представят систему связи истребителя Checkmate - РИА Новости, 10.08.2022
На форуме "Армия-2022" представят систему связи истребителя Checkmate
"Росэлектроника" (входит в "Ростех") представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" новейший комплекс связи для перспективного легкого... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:37
2022-08-10T13:37
форум "армия — 2022"
безопасность
технологии
россия
российская электроника
патриот
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" новейший комплекс связи для перспективного легкого истребителя Checkmate, сообщила пресс-служба холдинга."Нижегородское НПП "Полет" продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27", - говорится в релизе.Пензенский "Радиозавод" представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.На стенде "Росэлектроники" покажут широкую линейку телекоммуникационного и связного оборудования: маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровая тропосферная станция "Гроза" и многое другое.Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета был впервые представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета – малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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форум "армия — 2022", безопасность, технологии, россия, российская электроника, патриот
13:37 10.08.2022
 
На форуме "Армия-2022" представят систему связи истребителя Checkmate

На форуме "Армия-2022" представят систему связи новейшего истребителя Checkmate

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" новейший комплекс связи для перспективного легкого истребителя Checkmate, сообщила пресс-служба холдинга.
"Нижегородское НПП "Полет" продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27", - говорится в релизе.
Пензенский "Радиозавод" представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.
На стенде "Росэлектроники" покажут широкую линейку телекоммуникационного и связного оборудования: маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровая тропосферная станция "Гроза" и многое другое.
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Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета был впервые представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета – малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
 
Форум "Армия — 2022"БезопасностьТехнологииРоссияРоссийская электроникаПатриот
 
 
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