https://ria.ru/20220810/chay-1808289142.html

В Музее Востока открылась выставка, посвященная японской чайной церемонии

В Музее Востока открылась выставка, посвященная японской чайной церемонии - РИА Новости, 10.08.2022

В Музее Востока открылась выставка, посвященная японской чайной церемонии

В Музее Востока открылась масштабная выставка "Пять стихий чая". Она посвящена церемонии тя-но ю и приурочена к 500-летию со дня рождения мастера,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:38

2022-08-10T10:38

2022-08-10T10:38

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Музее Востока открылась масштабная выставка "Пять стихий чая". Она посвящена церемонии тя-но ю и приурочена к 500-летию со дня рождения мастера, основоположника классического чайного действа Страны Восходящего Солнца — Сэн-но Рикю, сообщают в пресс-службе. Тя-но ю — практика приготовления и питья зеленого чая. Она основана на обычае совместных чаепитий среди монахов и мирян, идей дзэн-буддизма и канонов традиционной эстетики. В экспозиции более 100 предметов. Среди них керамика Китая, Юго-Восточной Азии, Кореи и Японии XIII-XXI веков, изделия из лака, дерева и металла. А еще живопись, сопровождавшая чайные собрания, — она украшала нишу токонома в комнатах и павильонах. "Гравюры позволяют увидеть порядок проведения церемонии в домашнем обиходе конца XIX века, а мелкая пластика нэцкэ и окимоно показывают чайных мастеров глазами художников-резчиков", — рассказывают в пресс-службе. Гости смогут познакомиться с разными стилями и этапами формирования современных чайных церемоний. Например, "с чаепитиями с использованием драгоценной китайской утвари в XIII-XV веков, скромной церемонией Сэн-но Рикю, чаепитиями для крупных феодалов в XVII-XIX веках, возрождением интереса к тя-но ю в ХХ веке и авангардными течениями XXI века", поясняют в музее.Выставка продлится до 18 сентября.

https://ria.ru/20220807/digitalart-1807546711.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи, чай, зеленый чай, музей востока (москва), куда сходить , что посмотреть , китай, юго-восточная азия, япония