В Музее Востока открылась выставка, посвященная японской чайной церемонии
В Музее Востока открылась выставка "Пять стихий чая" о японской церемонии тя-но ю
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаСосуд для воды с крышкой. Япония, Киото, мастерские Нарутаки, 1705 г.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Музее Востока открылась масштабная выставка "Пять стихий чая". Она посвящена церемонии тя-но ю и приурочена к 500-летию со дня рождения мастера, основоположника классического чайного действа Страны Восходящего Солнца — Сэн-но Рикю, сообщают в пресс-службе.
Тя-но ю — практика приготовления и питья зеленого чая. Она основана на обычае совместных чаепитий среди монахов и мирян, идей дзэн-буддизма и канонов традиционной эстетики.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаВаза в форме сосуда для воды
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Ваза в форме сосуда для воды
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаЧайница с крышкой. Япония, мастерские Мино, XVII век
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Чайница с крышкой. Япония, мастерские Мино, XVII век
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаЧаша для чая типа Комогаи. Корея, начало XVII века
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Чаша для чая типа Комогаи. Корея, начало XVII века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
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Ваза в форме сосуда для воды
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
2 из 3
Чайница с крышкой. Япония, мастерские Мино, XVII век
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
3 из 3
Чаша для чая типа Комогаи. Корея, начало XVII века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
В экспозиции более 100 предметов. Среди них керамика Китая, Юго-Восточной Азии, Кореи и Японии XIII-XXI веков, изделия из лака, дерева и металла. А еще живопись, сопровождавшая чайные собрания, — она украшала нишу токонома в комнатах и павильонах.
"Гравюры позволяют увидеть порядок проведения церемонии в домашнем обиходе конца XIX века, а мелкая пластика нэцкэ и окимоно показывают чайных мастеров глазами художников-резчиков", — рассказывают в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаКоробочка для благовоний. Япония, мастерские Сацума, начало XIX века
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Коробочка для благовоний. Япония, мастерские Сацума, начало XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаКоробочка для благовоний. Япония, мастерские Сацума, начало XIX века
2 из 3
Коробочка для благовоний. Япония, мастерские Сацума, начало XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаЧаша для чая типа сино. Япония, мастерские Мино, XVII- XIX вв.
3 из 3
Чаша для чая типа сино. Япония, мастерские Мино, XVII- XIX вв.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
1 из 3
Коробочка для благовоний. Япония, мастерские Сацума, начало XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
2 из 3
Коробочка для благовоний. Япония, мастерские Сацума, начало XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
3 из 3
Чаша для чая типа сино. Япония, мастерские Мино, XVII- XIX вв.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
Гости смогут познакомиться с разными стилями и этапами формирования современных чайных церемоний. Например, "с чаепитиями с использованием драгоценной китайской утвари в XIII-XV веков, скромной церемонией Сэн-но Рикю, чаепитиями для крупных феодалов в XVII-XIX веках, возрождением интереса к тя-но ю в ХХ веке и авангардными течениями XXI века", поясняют в музее.
Выставка продлится до 18 сентября.