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ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки

ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки - РИА Новости, 10.08.2022

ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:04

2022-08-10T11:04

2022-08-10T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также отмечается, что были подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское.

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины