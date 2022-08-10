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ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки
ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки - РИА Новости, 10.08.2022
ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:04
2022-08-10T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также отмечается, что были подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины
11:04 10.08.2022
 
ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли два БТР и склад боеприпасов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодбитый БТР ВСУ
Подбитый БТР ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Подбитый БТР ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Также отмечается, что были подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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