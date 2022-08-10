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ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки
ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки - РИА Новости, 10.08.2022
ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:04
2022-08-10T11:04
2022-08-10T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также отмечается, что были подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское.
донецкая народная республика
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины
ВСУ потеряли два БТР и склад боеприпасов за сутки
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли два БТР и склад боеприпасов