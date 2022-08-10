https://ria.ru/20220810/britaniya-1808513345.html

Британцы задолжали рекордную сумму за электроэнергию

Британцы задолжали рекордную сумму за электроэнергию - РИА Новости, 10.08.2022

Британцы задолжали рекордную сумму за электроэнергию

Задолженность по счетам за электроэнергию в Великобритании достигла исторического максимума в 1,3 миллиарда фунтов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:18

2022-08-10T11:18

2022-08-10T14:53

в мире

великобритания

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Задолженность по счетам за электроэнергию в Великобритании достигла исторического максимума в 1,3 миллиарда фунтов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование компании Uswitch.Как отмечается, это в три раза больше, чем в прошлом году. Согласно данным исследования, сейчас шесть миллионов домохозяйств по всей стране в среднем должны поставщикам по 206 фунтов, хотя еще в апреле средняя сумма задолженности составляла 188 фунтов."Это тревожная ситуация, поскольку лето традиционно является временем, когда домохозяйства используют меньше электроэнергии для отопления, что помогает плательщикам накапливать средства для оплаты электроэнергии перед зимой", — приводит телеканал слова руководителя по политике компании Джастина Мильтиените.Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимальный допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до 2000 фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Следующее повышение максимального предела на оплату счетов планируется в октябре 2022 года. По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, в октябре средний счет за потребление энергии в Британии будет составлять 3582 фунта стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет рекордных 4266 фунтов, а с апреля — 4427 фунтов.

https://ria.ru/20220809/britaniya-1808408563.html

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великобритания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания