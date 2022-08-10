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Союзные силы зашли в Соледар и Артемовск

Союзные силы зашли в Соледар и Артемовск - РИА Новости, 10.08.2022

Союзные силы зашли в Соледар и Артемовск

Союзные войска зашли в черту городов Соледар и Артемовск, идут бои в промзоне, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией Донецкой... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T22:39

2022-08-10T22:39

2022-08-10T22:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

мвд лнр

донбасс

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Союзные войска зашли в черту городов Соледар и Артемовск, идут бои в промзоне, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной республики Эдуард Басурин."На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои", - сказал Басурин.Он также заявил об изменении тактики проведения специальной военной операции в Донбассе."Тактика ведения специальной военной операции чуть-чуть видоизменилась, нет большого окружения средств противника, который находится здесь, на Донбассе. Он (противник — ред.) будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться", - сказал Басурин.Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара (ДНР).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

донбасс

украина

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Басурин о ходе боевых действий в ДНР Басурин рассказал о ходе боевых действий в ДНР, отметил продвижение в Соледаре, Артемовске и к северу от Горловки 2022-08-10T22:39 true PT1M41S

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донецкая народная республика, луганская народная республика, мвд лнр, донбасс, эдуард басурин, виталий киселев, в мире, украина