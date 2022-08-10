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Союзные силы зашли в Соледар и Артемовск - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/boi-1808746775.html
Союзные силы зашли в Соледар и Артемовск
Союзные силы зашли в Соледар и Артемовск - РИА Новости, 10.08.2022
Союзные силы зашли в Соледар и Артемовск
Союзные войска зашли в черту городов Соледар и Артемовск, идут бои в промзоне, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией Донецкой... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T22:39
2022-08-10T22:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
мвд лнр
донбасс
эдуард басурин
виталий киселев
в мире
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Союзные войска зашли в черту городов Соледар и Артемовск, идут бои в промзоне, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной республики Эдуард Басурин."На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои", - сказал Басурин.Он также заявил об изменении тактики проведения специальной военной операции в Донбассе."Тактика ведения специальной военной операции чуть-чуть видоизменилась, нет большого окружения средств противника, который находится здесь, на Донбассе. Он (противник — ред.) будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться", - сказал Басурин.Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара (ДНР).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Басурин о ходе боевых действий в ДНР
Басурин рассказал о ходе боевых действий в ДНР, отметил продвижение в Соледаре, Артемовске и к северу от Горловки
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донецкая народная республика, луганская народная республика, мвд лнр, донбасс, эдуард басурин, виталий киселев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, МВД ЛНР, Донбасс, Эдуард Басурин, Виталий Киселев, В мире, Украина
22:39 10.08.2022 (обновлено: 22:40 10.08.2022)
 
Союзные силы зашли в Соледар и Артемовск

Басурин сообщил, что союзные войска ведут бои в промзонах Соледара и Артемовска

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Союзные войска зашли в черту городов Соледар и Артемовск, идут бои в промзоне, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной республики Эдуард Басурин.
"На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои", - сказал Басурин.
Он также заявил об изменении тактики проведения специальной военной операции в Донбассе.
"Тактика ведения специальной военной операции чуть-чуть видоизменилась, нет большого окружения средств противника, который находится здесь, на Донбассе. Он (противник — ред.) будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться", - сказал Басурин.
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара (ДНР).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМВД ЛНРДонбассЭдуард БасуринВиталий КиселевВ миреУкраина
 
 
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