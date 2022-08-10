Рейтинг@Mail.ru
В Киеве пожаловались на блокировку украинских пользователей в соцсетях - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/blokirovka-1808628987.html
В Киеве пожаловались на блокировку украинских пользователей в соцсетях
В Киеве пожаловались на блокировку украинских пользователей в соцсетях - РИА Новости, 10.08.2022
В Киеве пожаловались на блокировку украинских пользователей в соцсетях
В минцифры Украины заявили о массовых блокировках украинских пользователей в соцсетях, жалуются на это их руководству, сообщил в среду советник главы МВД... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:38
2022-08-10T15:51
в мире
михаил федоров
россия
мариуполь
технологии
украина
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_0:205:3941:2422_1920x0_80_0_0_353ccf9706ada281a144b9a44311746f.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В минцифры Украины заявили о массовых блокировках украинских пользователей в соцсетях, жалуются на это их руководству, сообщил в среду советник главы МВД Украины Антон Геращенко.Со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Геращенко в своем Telegram-канале написал, что они обратились с письмом к Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*), с запросом разблокировать ряд страниц, в том числе связанных с деятельностью "Азова"**."Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей", - приводит Геращенко сообщение Федорова.Боевики "Азова", скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен в России.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792688723.html
https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html
россия
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_220:0:3723:2627_1920x0_80_0_0_dd14d85aec57fff6347d2966e8103fca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил федоров, россия, мариуполь, технологии, украина, facebook
15:38 10.08.2022 (обновлено: 15:51 10.08.2022)
 
В Киеве пожаловались на блокировку украинских пользователей в соцсетях

Советник главы МВД Украины Геращенко: соцсети массово блокируют украинских пользователей

CC0 / Foundry / Мужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
CC0 / Foundry /
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В минцифры Украины заявили о массовых блокировках украинских пользователей в соцсетях, жалуются на это их руководству, сообщил в среду советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Геращенко в своем Telegram-канале написал, что они обратились с письмом к Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*), с запросом разблокировать ряд страниц, в том числе связанных с деятельностью "Азова"**.
Протестующие несут украинские флаги, принимая участие в демонстрации возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Шаг вперед, два назад: Европа отдаляется от Украины
"Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей", - приводит Геращенко сообщение Федорова.
Боевики "Азова", скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен в России.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 08:00
Европа думает, как отказать Украине, не став при этом "агентом Кремля"
 
В миреМихаил ФедоровРоссияМариупольТехнологииУкраинаFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала