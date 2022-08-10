https://ria.ru/20220810/blokirovka-1808628987.html
В Киеве пожаловались на блокировку украинских пользователей в соцсетях
В Киеве пожаловались на блокировку украинских пользователей в соцсетях - РИА Новости, 10.08.2022
В Киеве пожаловались на блокировку украинских пользователей в соцсетях
В минцифры Украины заявили о массовых блокировках украинских пользователей в соцсетях, жалуются на это их руководству, сообщил в среду советник главы МВД... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:38
2022-08-10T15:38
2022-08-10T15:51
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михаил федоров
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В минцифры Украины заявили о массовых блокировках украинских пользователей в соцсетях, жалуются на это их руководству, сообщил в среду советник главы МВД Украины Антон Геращенко.Со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Геращенко в своем Telegram-канале написал, что они обратились с письмом к Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*), с запросом разблокировать ряд страниц, в том числе связанных с деятельностью "Азова"**."Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей", - приводит Геращенко сообщение Федорова.Боевики "Азова", скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен в России.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792688723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, михаил федоров, россия, мариуполь, технологии, украина, facebook
15:38 10.08.2022 (обновлено: 15:51 10.08.2022)
В Киеве пожаловались на блокировку украинских пользователей в соцсетях
Советник главы МВД Украины Геращенко: соцсети массово блокируют украинских пользователей