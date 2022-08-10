https://ria.ru/20220810/bayazitova-1808721605.html
Суд арестовал журналистку Баязитову
Суд арестовал журналистку Баязитову - РИА Новости, 10.08.2022
Суд арестовал журналистку Баязитову
Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества, сообщили РИА... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:42
2022-08-10T19:42
2022-08-10T19:48
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Баязитовой", - сказала собеседница агентства. Суд рассмотрит еще два ходатайства по этому делу.Баязитова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества), санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
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происшествия, россия, life.ru
19:42 10.08.2022 (обновлено: 19:48 10.08.2022)
Суд арестовал журналистку Баязитову
Суд в Москве арестовал до октября журналистку Баязитову по делу о вымогательстве