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Суд арестовал журналистку Баязитову - РИА Новости, 10.08.2022
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Суд арестовал журналистку Баязитову
Суд арестовал журналистку Баязитову - РИА Новости, 10.08.2022
Суд арестовал журналистку Баязитову
Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества, сообщили РИА... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:42
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Баязитовой", - сказала собеседница агентства. Суд рассмотрит еще два ходатайства по этому делу.Баязитова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества), санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
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происшествия, россия, life.ru
19:42 10.08.2022 (обновлено: 19:48 10.08.2022)
 
Суд арестовал журналистку Баязитову

Суд в Москве арестовал до октября журналистку Баязитову по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖурналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Баязитовой", - сказала собеседница агентства. Суд рассмотрит еще два ходатайства по этому делу.
Баязитова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества), санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 20:41
С журналисткой Баязитовой проводят следственные действия, сообщил источник
 
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