https://ria.ru/20220810/bayazitova-1808633468.html

Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет колонии

Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 10.08.2022

Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет колонии

Журналистке Александре Баязитовой грозит до 15 лет лишения свободы по делу о вымогательстве без причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, сообщили РИА... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:55

2022-08-10T15:55

2022-08-10T19:37

происшествия

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808719903_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_47e3bd584e16fdca89496746a9535aea.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Журналистке Александре Баязитовой грозит до 15 лет лишения свободы по делу о вымогательстве без причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Баязитова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства. Сообщение уточняет предыдущее заявление пресс-службы, в котором говорилось, что журналистке вменяется пункт "в" часть 3 той же статьи, предполагающий причинение вреда здоровью.Суд рассмотрит ходатайство в ближайшее время.В Кузьминский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании ареста журналистке Александре Баязитовой по уголовному делу о вымогательстве.Она добавила, что ей вменяется вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт "в" часть 3 статьи 163 УК РФ).Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой.Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.

https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808566282.html

https://ria.ru/20220809/sledstvie-1808443263.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва