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Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 10.08.2022
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Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет колонии
Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 10.08.2022
Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет колонии
Журналистке Александре Баязитовой грозит до 15 лет лишения свободы по делу о вымогательстве без причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, сообщили РИА... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:55
2022-08-10T19:37
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Журналистке Александре Баязитовой грозит до 15 лет лишения свободы по делу о вымогательстве без причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Баязитова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства. Сообщение уточняет предыдущее заявление пресс-службы, в котором говорилось, что журналистке вменяется пункт "в" часть 3 той же статьи, предполагающий причинение вреда здоровью.Суд рассмотрит ходатайство в ближайшее время.В Кузьминский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании ареста журналистке Александре Баязитовой по уголовному делу о вымогательстве.Она добавила, что ей вменяется вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт "в" часть 3 статьи 163 УК РФ).Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой.Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808566282.html
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происшествия, россия, москва
15:55 10.08.2022 (обновлено: 19:37 10.08.2022)
 
Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет колонии

Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет колонии по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖурналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Журналистке Александре Баязитовой грозит до 15 лет лишения свободы по делу о вымогательстве без причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Баязитова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства. Сообщение уточняет предыдущее заявление пресс-службы, в котором говорилось, что журналистке вменяется пункт "в" часть 3 той же статьи, предполагающий причинение вреда здоровью.
Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
13:36
Источник рассказал о расследовании по делу журналистки Баязитовой
Суд рассмотрит ходатайство в ближайшее время.
В Кузьминский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании ареста журналистке Александре Баязитовой по уголовному делу о вымогательстве.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Баязитовой", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ей вменяется вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт "в" часть 3 статьи 163 УК РФ).
Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой.
Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 20:41
С журналисткой Баязитовой проводят следственные действия, сообщил источник
 
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