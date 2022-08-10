https://ria.ru/20220810/avdeevka-1808736234.html

Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку, но не входить в нее

Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку, но не входить в нее - РИА Новости, 10.08.2022

Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку, но не входить в нее

Подразделения Донецкой Народной республики не будут входить в Авдеевку, город планируется окружить, сообщил журналистам в среду заместитель командующего... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T21:03

2022-08-10T21:03

2022-08-10T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

красногоровка

вооруженные силы украины

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной республики не будут входить в Авдеевку, город планируется окружить, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин."В Авдеевку никто не входит и на данный момент входить никто не собирается. Она будет окружена, потому что есть определенные продвижения наших сил и средств севернее данного населенного пункта, чтобы потом охватить и тех украинских военных, боевиков, которые остаются в городе, они окажутся в плену или погибнут. Выбор за ними", - сказал Басурин.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

украина

красногоровка

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Басурин о ходе боевых действий в ДНР Басурин рассказал о ходе боевых действий в ДНР, отметил продвижение в Соледаре, Артемовске и к северу от Горловки 2022-08-10T21:03 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авдеевка, украина, красногоровка, вооруженные силы украины, эдуард басурин