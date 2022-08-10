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Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку, но не входить в нее - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/avdeevka-1808736234.html
Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку, но не входить в нее
Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку, но не входить в нее - РИА Новости, 10.08.2022
Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку, но не входить в нее
Подразделения Донецкой Народной республики не будут входить в Авдеевку, город планируется окружить, сообщил журналистам в среду заместитель командующего... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:03
2022-08-10T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
красногоровка
вооруженные силы украины
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной республики не будут входить в Авдеевку, город планируется окружить, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин."В Авдеевку никто не входит и на данный момент входить никто не собирается. Она будет окружена, потому что есть определенные продвижения наших сил и средств севернее данного населенного пункта, чтобы потом охватить и тех украинских военных, боевиков, которые остаются в городе, они окажутся в плену или погибнут. Выбор за ними", - сказал Басурин.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
украина
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Басурин о ходе боевых действий в ДНР
Басурин рассказал о ходе боевых действий в ДНР, отметил продвижение в Соледаре, Артемовске и к северу от Горловки
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в мире, авдеевка, украина, красногоровка, вооруженные силы украины, эдуард басурин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Эдуард Басурин
21:03 10.08.2022 (обновлено: 21:35 10.08.2022)
 
Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку, но не входить в нее

Басурин: подразделения ДНР не будут входить в Авдеевку, город планируется окружить

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной республики не будут входить в Авдеевку, город планируется окружить, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.
Авдеевку никто не входит и на данный момент входить никто не собирается. Она будет окружена, потому что есть определенные продвижения наших сил и средств севернее данного населенного пункта, чтобы потом охватить и тех украинских военных, боевиков, которые остаются в городе, они окажутся в плену или погибнут. Выбор за ними", - сказал Басурин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаКрасногоровкаВооруженные силы УкраиныЭдуард Басурин
 
 
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