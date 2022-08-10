https://ria.ru/20220810/avdeevka-1808522837.html

Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку

Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку - РИА Новости, 10.08.2022

Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку

Украинские боевики в Авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, считают артиллеристы расчёта РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:34

2022-08-10T11:34

2022-08-10T12:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

авдеевка

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808540570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75202e98da06c4ddce90308ac3d7ce2b.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские боевики в Авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, считают артиллеристы расчёта РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка."Они применяют одну и ту же тактику. Обычно применяют большие калибры - 152, 155 миллиметров, а также применяют (РСЗО) "Ураган". (Разбрасываемые этой системой противопехотные мины – ред.) "лепестки" лично по нам не прилетали, но в соседние квадраты прилетали, рассыпались и "лепестки" и противотанковые мины. В данный момент они меньше применяют свои БК (боекомплекты – ред.), скорее всего, у них проблемы идут с поставками", - рассказал РИА Новости боец бригады с позывным "Умник"."Если дня два-три назад они применяли 15-20 выстрелов для нашего подавления, то сейчас не больше 5-10. Скорее всего, они находятся в полукольце, и на данный момент у них не так много боекомплектов, как им бы хотелось", - полагает собеседник агентства.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

украина

донецкая народная республика

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артиллеристы 1-й Славянской бригады ДНР о нехватке снарядов у ВСУ Украинские боевики в авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, скорее всего у них проблемы с поставками, считают артиллеристы 1-й Славянской бригады ДНР 2022-08-10T11:34 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, авдеевка, ситуация в днр и лнр