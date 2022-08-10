Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/avdeevka-1808522837.html
Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку
Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку - РИА Новости, 10.08.2022
Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку
Украинские боевики в Авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, считают артиллеристы расчёта РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:34
2022-08-10T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
авдеевка
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808540570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75202e98da06c4ddce90308ac3d7ce2b.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские боевики в Авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, считают артиллеристы расчёта РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка."Они применяют одну и ту же тактику. Обычно применяют большие калибры - 152, 155 миллиметров, а также применяют (РСЗО) "Ураган". (Разбрасываемые этой системой противопехотные мины – ред.) "лепестки" лично по нам не прилетали, но в соседние квадраты прилетали, рассыпались и "лепестки" и противотанковые мины. В данный момент они меньше применяют свои БК (боекомплекты – ред.), скорее всего, у них проблемы идут с поставками", - рассказал РИА Новости боец бригады с позывным "Умник"."Если дня два-три назад они применяли 15-20 выстрелов для нашего подавления, то сейчас не больше 5-10. Скорее всего, они находятся в полукольце, и на данный момент у них не так много боекомплектов, как им бы хотелось", - полагает собеседник агентства.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
украина
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Артиллеристы 1-й Славянской бригады ДНР о нехватке снарядов у ВСУ
Украинские боевики в авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, скорее всего у них проблемы с поставками, считают артиллеристы 1-й Славянской бригады ДНР
2022-08-10T11:34
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808540570_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e4fcff292ef335812533795d160fc48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, авдеевка, ситуация в днр и лнр
11:34 10.08.2022 (обновлено: 12:25 10.08.2022)
 
Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку

Народная милиция ДНР считает, что боевикам ВСУ в Авдеевке не хватает снарядов

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские боевики в Авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, считают артиллеристы расчёта РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР.
Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.
"Они применяют одну и ту же тактику. Обычно применяют большие калибры - 152, 155 миллиметров, а также применяют (РСЗО) "Ураган". (Разбрасываемые этой системой противопехотные мины – ред.) "лепестки" лично по нам не прилетали, но в соседние квадраты прилетали, рассыпались и "лепестки" и противотанковые мины. В данный момент они меньше применяют свои БК (боекомплекты – ред.), скорее всего, у них проблемы идут с поставками", - рассказал РИА Новости боец бригады с позывным "Умник".
"Если дня два-три назад они применяли 15-20 выстрелов для нашего подавления, то сейчас не больше 5-10. Скорее всего, они находятся в полукольце, и на данный момент у них не так много боекомплектов, как им бы хотелось", - полагает собеседник агентства.
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это русская рулетка". Как взламывают "неприступную крепость" под Донецком
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала