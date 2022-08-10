https://ria.ru/20220810/avdeevka-1808522837.html
Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку
Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку - РИА Новости, 10.08.2022
Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку
Украинские боевики в Авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, считают артиллеристы расчёта РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:34
2022-08-10T11:34
2022-08-10T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
авдеевка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские боевики в Авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, считают артиллеристы расчёта РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка."Они применяют одну и ту же тактику. Обычно применяют большие калибры - 152, 155 миллиметров, а также применяют (РСЗО) "Ураган". (Разбрасываемые этой системой противопехотные мины – ред.) "лепестки" лично по нам не прилетали, но в соседние квадраты прилетали, рассыпались и "лепестки" и противотанковые мины. В данный момент они меньше применяют свои БК (боекомплекты – ред.), скорее всего, у них проблемы идут с поставками", - рассказал РИА Новости боец бригады с позывным "Умник"."Если дня два-три назад они применяли 15-20 выстрелов для нашего подавления, то сейчас не больше 5-10. Скорее всего, они находятся в полукольце, и на данный момент у них не так много боекомплектов, как им бы хотелось", - полагает собеседник агентства.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808540570_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e4fcff292ef335812533795d160fc48.jpg
Артиллеристы 1-й Славянской бригады ДНР о нехватке снарядов у ВСУ
Украинские боевики в авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, скорее всего у них проблемы с поставками, считают артиллеристы 1-й Славянской бригады ДНР
2022-08-10T11:34
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, авдеевка, ситуация в днр и лнр
11:34 10.08.2022 (обновлено: 12:25 10.08.2022)
Силы ДНР заявили о проблемах у ВСУ с поставкой снарядов в Авдеевку
Народная милиция ДНР считает, что боевикам ВСУ в Авдеевке не хватает снарядов
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские боевики в Авдеевском укрепрайоне испытывают нехватку снарядов, считают артиллеристы расчёта РСЗО "Град" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР.
Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины
: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка
.
"Они применяют одну и ту же тактику. Обычно применяют большие калибры - 152, 155 миллиметров, а также применяют (РСЗО) "Ураган". (Разбрасываемые этой системой противопехотные мины – ред.) "лепестки" лично по нам не прилетали, но в соседние квадраты прилетали, рассыпались и "лепестки" и противотанковые мины. В данный момент они меньше применяют свои БК (боекомплекты – ред.), скорее всего, у них проблемы идут с поставками", - рассказал РИА Новости боец бригады с позывным "Умник".
"Если дня два-три назад они применяли 15-20 выстрелов для нашего подавления, то сейчас не больше 5-10. Скорее всего, они находятся в полукольце, и на данный момент у них не так много боекомплектов, как им бы хотелось", - полагает собеседник агентства.