https://ria.ru/20220810/arest-1808748074.html
В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога
В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога - РИА Новости, 10.08.2022
В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога
Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября пиар-менеджера Инну Чурилову по делу о вымогательстве, в рамках которого уже арестована журналистка... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T22:52
2022-08-10T22:52
2022-08-10T22:52
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября пиар-менеджера Инну Чурилову по делу о вымогательстве, в рамках которого уже арестована журналистка Александра Баязитова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения", - сказала собеседница агентства.Суд также арестовал до октября медиатехнолога Ольгу Архарову и журналистку Александру Баязитову. Всем им вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).Адвокат Баязитовой Юрий Сергейчик заявил РИА Новости, что "вопреки слухам, распространяемым в Telegram-каналах, дело не связано с вымогательством денег у "Ростеха". Защита заявила, что обжалует арест Баязитовой.Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808566282.html
https://ria.ru/20220809/sledstvie-1808443263.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростех, life.ru, москва
В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога
Суд арестовал по делу о вымогательстве пиар-менеджера Чурилову и медиатехнолога Архарову
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября пиар-менеджера Инну Чурилову по делу о вымогательстве, в рамках которого уже арестована журналистка Александра Баязитова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения", - сказала собеседница агентства.
Суд также арестовал до октября медиатехнолога Ольгу Архарову и журналистку Александру Баязитову. Всем им вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).
Адвокат Баязитовой Юрий Сергейчик заявил РИА Новости, что "вопреки слухам, распространяемым в Telegram-каналах, дело не связано с вымогательством денег у "Ростеха
". Защита заявила, что обжалует арест Баязитовой.
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru
.