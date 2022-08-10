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В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога - РИА Новости, 10.08.2022
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В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога
В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога - РИА Новости, 10.08.2022
В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога
Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября пиар-менеджера Инну Чурилову по делу о вымогательстве, в рамках которого уже арестована журналистка... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T22:52
2022-08-10T22:52
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября пиар-менеджера Инну Чурилову по делу о вымогательстве, в рамках которого уже арестована журналистка Александра Баязитова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения", - сказала собеседница агентства.Суд также арестовал до октября медиатехнолога Ольгу Архарову и журналистку Александру Баязитову. Всем им вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).Адвокат Баязитовой Юрий Сергейчик заявил РИА Новости, что "вопреки слухам, распространяемым в Telegram-каналах, дело не связано с вымогательством денег у "Ростеха". Защита заявила, что обжалует арест Баязитовой.Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808566282.html
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происшествия, ростех, life.ru, москва
22:52 10.08.2022
 
В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога

Суд арестовал по делу о вымогательстве пиар-менеджера Чурилову и медиатехнолога Архарову

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября пиар-менеджера Инну Чурилову по делу о вымогательстве, в рамках которого уже арестована журналистка Александра Баязитова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения", - сказала собеседница агентства.
Суд также арестовал до октября медиатехнолога Ольгу Архарову и журналистку Александру Баязитову. Всем им вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).
Адвокат Баязитовой Юрий Сергейчик заявил РИА Новости, что "вопреки слухам, распространяемым в Telegram-каналах, дело не связано с вымогательством денег у "Ростеха". Защита заявила, что обжалует арест Баязитовой.
Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 13:36
Источник рассказал о расследовании по делу журналистки Баязитовой
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 20:41
С журналисткой Баязитовой проводят следственные действия, сообщил источник
 
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