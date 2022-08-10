https://ria.ru/20220810/arest-1808748074.html

В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога

В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога - РИА Новости, 10.08.2022

В Москве арестовали пиар-менеджера и медиатехнолога

Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября пиар-менеджера Инну Чурилову по делу о вымогательстве, в рамках которого уже арестована журналистка... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T22:52

2022-08-10T22:52

2022-08-10T22:52

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября пиар-менеджера Инну Чурилову по делу о вымогательстве, в рамках которого уже арестована журналистка Александра Баязитова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения", - сказала собеседница агентства.Суд также арестовал до октября медиатехнолога Ольгу Архарову и журналистку Александру Баязитову. Всем им вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).Адвокат Баязитовой Юрий Сергейчик заявил РИА Новости, что "вопреки слухам, распространяемым в Telegram-каналах, дело не связано с вымогательством денег у "Ростеха". Защита заявила, что обжалует арест Баязитовой.Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.

https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808566282.html

https://ria.ru/20220809/sledstvie-1808443263.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростех, life.ru, москва