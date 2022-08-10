https://ria.ru/20220810/arest-1808662409.html
На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии
На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии - РИА Новости, 10.08.2022
На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии
Арест наложен на российскую долю капитала украинского фармацевтического предприятия стоимостью почти 27 миллионов долларов, сообщили в МВД Украины. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:46
2022-08-10T16:46
2022-08-10T16:46
экономика
украина
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Арест наложен на российскую долю капитала украинского фармацевтического предприятия стоимостью почти 27 миллионов долларов, сообщили в МВД Украины."Наложен арест на российскую долю капитала фармацевтического предприятия стоимостью почти миллиард гривен (27 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины -ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что речь идет о днепропетровской компании-дистрибьюторе и поставщике лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения с объемом дохода около 355 миллионов долларов, по данным за 2020 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20220808/komissiya-1808163142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия
На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии
На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии в 27 миллионов долларов