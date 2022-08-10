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На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии - РИА Новости, 10.08.2022
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На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии
На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии - РИА Новости, 10.08.2022
На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии
Арест наложен на российскую долю капитала украинского фармацевтического предприятия стоимостью почти 27 миллионов долларов, сообщили в МВД Украины. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:46
2022-08-10T16:46
экономика
украина
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Арест наложен на российскую долю капитала украинского фармацевтического предприятия стоимостью почти 27 миллионов долларов, сообщили в МВД Украины."Наложен арест на российскую долю капитала фармацевтического предприятия стоимостью почти миллиард гривен (27 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины -ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что речь идет о днепропетровской компании-дистрибьюторе и поставщике лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения с объемом дохода около 355 миллионов долларов, по данным за 2020 год.
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экономика, украина, россия
16:46 10.08.2022
 
На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии

На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии в 27 миллионов долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Арест наложен на российскую долю капитала украинского фармацевтического предприятия стоимостью почти 27 миллионов долларов, сообщили в МВД Украины.
"Наложен арест на российскую долю капитала фармацевтического предприятия стоимостью почти миллиард гривен (27 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины -ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Уточняется, что речь идет о днепропетровской компании-дистрибьюторе и поставщике лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения с объемом дохода около 355 миллионов долларов, по данным за 2020 год.
 
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