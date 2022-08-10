https://ria.ru/20220810/arest-1808662409.html

На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии

На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии - РИА Новости, 10.08.2022

На Украине арестовали российскую долю капитала в фармпредприятии

Арест наложен на российскую долю капитала украинского фармацевтического предприятия стоимостью почти 27 миллионов долларов, сообщили в МВД Украины. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:46

2022-08-10T16:46

2022-08-10T16:46

экономика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Арест наложен на российскую долю капитала украинского фармацевтического предприятия стоимостью почти 27 миллионов долларов, сообщили в МВД Украины."Наложен арест на российскую долю капитала фармацевтического предприятия стоимостью почти миллиард гривен (27 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины -ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что речь идет о днепропетровской компании-дистрибьюторе и поставщике лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения с объемом дохода около 355 миллионов долларов, по данным за 2020 год.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/komissiya-1808163142.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, россия