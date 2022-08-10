https://ria.ru/20220810/alyaska-1808752625.html

В США заявили о наблюдательных летательных аппаратах России вблизи Аляски

В США заявили о наблюдательных летательных аппаратах России вблизи Аляски - РИА Новости, 10.08.2022

В США заявили о наблюдательных летательных аппаратах России вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T23:54

2022-08-10T23:54

2022-08-10T23:54

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне канадские власти сообщили, что выделят на её развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) в следующие шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия для развертывания радиолокационных станций загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.

https://ria.ru/20220615/alyaska-1795496382.html

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сша, канада, norad, в мире, россия