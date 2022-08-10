https://ria.ru/20220810/alkogolizm-1808522398.html
В Госдуме призвали разработать программу по борьбе с алкоголизмом
В Госдуме призвали разработать программу по борьбе с алкоголизмом - РИА Новости, 10.08.2022
В Госдуме призвали разработать программу по борьбе с алкоголизмом
В РФ необходимо разработать единую федеральную программу по борьбе с алкоголизмом, особенно в регионах с высоким уровнем потребления алкоголя, введение критерия РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:34
2022-08-10T11:34
2022-08-10T11:34
общество
султан хамзаев
россия
северный кавказ
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В РФ необходимо разработать единую федеральную программу по борьбе с алкоголизмом, особенно в регионах с высоким уровнем потребления алкоголя, введение критерия эффективности антиалкогольной работы как оценки деятельности губернаторов может привести к построению такой работы "для галочки", заявил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.Ранее депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что эффективность антиалкогольной работы в регионах России нужно включить в критерии оценки работы губернаторов, а также усилить их персональную ответственность в вопросе здоровья граждан."Что точно следовало, может быть, сделать - разработать единую федеральную программу и в рамках этого проекта усилить работу, особенно в тех регионах, где уровень потребления высокий… Субъекты Российской Федерации очень разные по уровню потребления алкоголя - нельзя сравнить Северный Кавказ, там где свои особые традиции в вопросах потребления алкоголя, и другие регионы… Вводить KPI для всех - насколько это целесообразно с точки зрения эффективности, приведет ли это к желаемым результатам и не будет ли строиться работа просто для галочки", — сказал он.Он также призвал усилить социальную рекламу, привлекать к работе по данному вопросу общество трезвенников.Нилов отметил, что следует рассмотреть вопрос об усилении работы с контрафактным алкоголем, а также открыть специализированные магазины продажи алкоголя, в которых будут действовать строгие правила."Кроме этого, усилить работу с контрафактным нелегальным алкоголем, далее открытие специализированных, как в разных странах мира, специализированных магазинов для продажи алкоголя, чтобы не как у нас сегодня — рядом с молоком стояла водка, а чтобы только специализированные магазины, где ограничат вход подросткам до 18 лет, где строгий режим работы в зависимости от установленного режима продажи в субъекте", — уточнил он.
https://ria.ru/20220609/premiya-1794202713.html
https://ria.ru/20210527/chukotka-1734389827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, султан хамзаев, россия, северный кавказ
В Госдуме призвали разработать программу по борьбе с алкоголизмом
Депутат Нилов призвал разработать федеральную программу по борьбе с алкоголизмом
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В РФ необходимо разработать единую федеральную программу по борьбе с алкоголизмом, особенно в регионах с высоким уровнем потребления алкоголя, введение критерия эффективности антиалкогольной работы как оценки деятельности губернаторов может привести к построению такой работы "для галочки", заявил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
Ранее депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев
заявил РИА Новости, что эффективность антиалкогольной работы в регионах России
нужно включить в критерии оценки работы губернаторов, а также усилить их персональную ответственность в вопросе здоровья граждан.
"Что точно следовало, может быть, сделать - разработать единую федеральную программу и в рамках этого проекта усилить работу, особенно в тех регионах, где уровень потребления высокий… Субъекты Российской Федерации очень разные по уровню потребления алкоголя - нельзя сравнить Северный Кавказ
, там где свои особые традиции в вопросах потребления алкоголя, и другие регионы… Вводить KPI для всех - насколько это целесообразно с точки зрения эффективности, приведет ли это к желаемым результатам и не будет ли строиться работа просто для галочки", — сказал он.
Он также призвал усилить социальную рекламу, привлекать к работе по данному вопросу общество трезвенников.
"Социальную рекламу нужно усилить. Нужно больше передач о вреде алкоголя, нужно общество трезвенников привлекать… Показывать эксперимент, где берут белок яйца вливают в водку и показывают, какое преобразование происходит, вот то же самое происходит с нашим организмом, с нашим мозгом", - добавил он.
Нилов отметил, что следует рассмотреть вопрос об усилении работы с контрафактным алкоголем, а также открыть специализированные магазины продажи алкоголя, в которых будут действовать строгие правила.
"Кроме этого, усилить работу с контрафактным нелегальным алкоголем, далее открытие специализированных, как в разных странах мира, специализированных магазинов для продажи алкоголя, чтобы не как у нас сегодня — рядом с молоком стояла водка, а чтобы только специализированные магазины, где ограничат вход подросткам до 18 лет, где строгий режим работы в зависимости от установленного режима продажи в субъекте", — уточнил он.