https://ria.ru/20220810/alkogolizm-1808522398.html

В Госдуме призвали разработать программу по борьбе с алкоголизмом

В Госдуме призвали разработать программу по борьбе с алкоголизмом - РИА Новости, 10.08.2022

В Госдуме призвали разработать программу по борьбе с алкоголизмом

В РФ необходимо разработать единую федеральную программу по борьбе с алкоголизмом, особенно в регионах с высоким уровнем потребления алкоголя, введение критерия РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:34

2022-08-10T11:34

2022-08-10T11:34

общество

султан хамзаев

россия

северный кавказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_ed5a094070161fb82b7fed5d21a923de.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В РФ необходимо разработать единую федеральную программу по борьбе с алкоголизмом, особенно в регионах с высоким уровнем потребления алкоголя, введение критерия эффективности антиалкогольной работы как оценки деятельности губернаторов может привести к построению такой работы "для галочки", заявил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.Ранее депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что эффективность антиалкогольной работы в регионах России нужно включить в критерии оценки работы губернаторов, а также усилить их персональную ответственность в вопросе здоровья граждан."Что точно следовало, может быть, сделать - разработать единую федеральную программу и в рамках этого проекта усилить работу, особенно в тех регионах, где уровень потребления высокий… Субъекты Российской Федерации очень разные по уровню потребления алкоголя - нельзя сравнить Северный Кавказ, там где свои особые традиции в вопросах потребления алкоголя, и другие регионы… Вводить KPI для всех - насколько это целесообразно с точки зрения эффективности, приведет ли это к желаемым результатам и не будет ли строиться работа просто для галочки", — сказал он.Он также призвал усилить социальную рекламу, привлекать к работе по данному вопросу общество трезвенников.Нилов отметил, что следует рассмотреть вопрос об усилении работы с контрафактным алкоголем, а также открыть специализированные магазины продажи алкоголя, в которых будут действовать строгие правила."Кроме этого, усилить работу с контрафактным нелегальным алкоголем, далее открытие специализированных, как в разных странах мира, специализированных магазинов для продажи алкоголя, чтобы не как у нас сегодня — рядом с молоком стояла водка, а чтобы только специализированные магазины, где ограничат вход подросткам до 18 лет, где строгий режим работы в зависимости от установленного режима продажи в субъекте", — уточнил он.

https://ria.ru/20220609/premiya-1794202713.html

https://ria.ru/20210527/chukotka-1734389827.html

россия

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, султан хамзаев, россия, северный кавказ