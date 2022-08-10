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Александринский театр открывает концертную площадку во дворе Новой сцены
Александринский театр открывает концертную площадку во дворе Новой сцены - РИА Новости, 10.08.2022
Александринский театр открывает концертную площадку во дворе Новой сцены
Александринский театр в ближайшие выходные 13 и 14 августа превратит двор Новой сцены театра в концертную площадку: на набережной Фонтанки, 49а пройдут тихие... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:37
2022-08-10T16:37
2022-08-10T16:37
культура
александринский театр
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Александринский театр в ближайшие выходные 13 и 14 августа превратит двор Новой сцены театра в концертную площадку: на набережной Фонтанки, 49а пройдут тихие акустические концерты летнего музыкального проекта "По дворам", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Новая сцена" во дворе экспериментирует с форматами, и не раз самые неожиданные локации театра принимали зрителей. Перфомансы, концерты, кинопоказы проходили в фойе, на лестницах, на крыше и даже в лифте. Двор Новой сцены также становится местом для разовых художественных акций: поэтических и танцевальных перфомансов, событий фестиваля экспериментальной музыки и саунд-арта "Темные звуки в белые ночи", — сказано в сообщенииЛетом 2022 года двор Новой сцены превратится в полноценную концертную площадку. Специально для этого проекта Саша Гагарин, лидер группы "Сансара", музыкант и поэт, подготовил особую акустическую программу, которую музыканты представят в субботу, 13 августа. А в воскресенье Найк Борзов выступит с концертом "Воздушная акустика", в котором участвует Евгений Соколовский и Владимир Корниенко.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александринский театр, санкт-петербург, театр, новости культуры
Александринский театр открывает концертную площадку во дворе Новой сцены
Во дворе Новой сцены Александринки 13 и 14 августа выступят группа "Сансара" и Найк Борзов
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Александринский театр в ближайшие выходные 13 и 14 августа превратит двор Новой сцены театра в концертную площадку: на набережной Фонтанки, 49а пройдут тихие акустические концерты летнего музыкального проекта "По дворам", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Новая сцена" во дворе экспериментирует с форматами, и не раз самые неожиданные локации театра принимали зрителей. Перфомансы, концерты, кинопоказы проходили в фойе, на лестницах, на крыше и даже в лифте. Двор Новой сцены также становится местом для разовых художественных акций: поэтических и танцевальных перфомансов, событий фестиваля экспериментальной музыки и саунд-арта "Темные звуки в белые ночи", — сказано в сообщении
Летом 2022 года двор Новой сцены превратится в полноценную концертную площадку. Специально для этого проекта Саша Гагарин, лидер группы "Сансара", музыкант и поэт, подготовил особую акустическую программу, которую музыканты представят в субботу, 13 августа. А в воскресенье Найк Борзов выступит с концертом "Воздушная акустика", в котором участвует Евгений Соколовский и Владимир Корниенко.