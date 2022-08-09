https://ria.ru/20220809/zverev-1808265446.html

Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе

Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе - РИА Новости, 09.08.2022

Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе

Сергей Зверев выразил недовольство излишним вниманием к своей персоне во время отдыха. В социальных сетях он отметил, что не смог с удовольствием поплавать в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:59

2022-08-09T13:59

2022-08-09T13:59

шоубиз

знаменитости

сергей зверев (стилист)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сергей Зверев выразил недовольство излишним вниманием к своей персоне во время отдыха. В социальных сетях он отметил, что не смог с удовольствием поплавать в бассейне.В комментариях оценили чувство юмора артиста.Ранее внимание пользователей соцсетей привлекла Анастасия Волочкова: она сфотографировалась с бутылкой, чем спровоцировала множество шуток в свой адрес.

https://ria.ru/20220803/bilan-1807016057.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сергей зверев (стилист), шоу-бизнес