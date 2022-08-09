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Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе - РИА Новости, 09.08.2022
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Шоубиз
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Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе
Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе - РИА Новости, 09.08.2022
Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе
Сергей Зверев выразил недовольство излишним вниманием к своей персоне во время отдыха. В социальных сетях он отметил, что не смог с удовольствием поплавать в... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:59
2022-08-09T13:59
шоубиз
знаменитости
сергей зверев (стилист)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сергей Зверев выразил недовольство излишним вниманием к своей персоне во время отдыха. В социальных сетях он отметил, что не смог с удовольствием поплавать в бассейне.В комментариях оценили чувство юмора артиста.Ранее внимание пользователей соцсетей привлекла Анастасия Волочкова: она сфотографировалась с бутылкой, чем спровоцировала множество шуток в свой адрес.
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знаменитости, сергей зверев (стилист), шоу-бизнес
13:59 09.08.2022
 
Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе

Стилист Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе у бассейна

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСергей Зверев
Сергей Зверев - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сергей Зверев выразил недовольство излишним вниманием к своей персоне во время отдыха. В социальных сетях он отметил, что не смог с удовольствием поплавать в бассейне.

"Завидую людям, которые на отдыхе в бассейне могут просто спокойно покупаться и *** (помочиться – Прим. ред.). А мне остается единственный вариант – смотреть, как они отдыхают, с балкона. Пришел рано утром к бассейну – ни души. Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи – через пару минут куча народа с телефонами… Ну, вот как отдыхать?" – посетовал стилист.

В комментариях оценили чувство юмора артиста.

"Ну, а как не обратить внимание на суперзвезду? Сергей, вы и ваш юмор прекрасен", "Никак вы не сможете отдохнуть, народ у нас беспардонный", "Обожаю ваш юмор", "Отдыхай в Омске, Сереж", – написали поклонники.

Ранее внимание пользователей соцсетей привлекла Анастасия Волочкова: она сфотографировалась с бутылкой, чем спровоцировала множество шуток в свой адрес.
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