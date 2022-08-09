Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе
Стилист Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе у бассейна
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сергей Зверев выразил недовольство излишним вниманием к своей персоне во время отдыха. В социальных сетях он отметил, что не смог с удовольствием поплавать в бассейне.
"Завидую людям, которые на отдыхе в бассейне могут просто спокойно покупаться и *** (помочиться – Прим. ред.). А мне остается единственный вариант – смотреть, как они отдыхают, с балкона. Пришел рано утром к бассейну – ни души. Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи – через пару минут куча народа с телефонами… Ну, вот как отдыхать?" – посетовал стилист.
В комментариях оценили чувство юмора артиста.
"Ну, а как не обратить внимание на суперзвезду? Сергей, вы и ваш юмор прекрасен", "Никак вы не сможете отдохнуть, народ у нас беспардонный", "Обожаю ваш юмор", "Отдыхай в Омске, Сереж", – написали поклонники.
Ранее внимание пользователей соцсетей привлекла Анастасия Волочкова: она сфотографировалась с бутылкой, чем спровоцировала множество шуток в свой адрес.
3 августа, 17:14ШоубизДима Билан улетел в Турцию