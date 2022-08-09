https://ria.ru/20220809/volochkova-1808217600.html

Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой

Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой - РИА Новости, 09.08.2022

Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой

В социальных сетях с юмором восприняли фото Анастасии Волочковой с бутылкой в руке. Балерина не раз признавалась, что любит шампанское, а в этот раз с иронией... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:45

2022-08-09T09:45

2022-08-09T09:45

шоубиз

анастасия волочкова

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В социальных сетях с юмором восприняли фото Анастасии Волочковой с бутылкой в руке. Балерина не раз признавалась, что любит шампанское, а в этот раз с иронией добавила, что к алкоголю не хватает ягод.Пользователи не оценили идею.Ранее СМИ сообщали, что на балерину подали в суд из-за неуплаты около 650 тысяч рублей. Волочкова назвала этот долг "осознанным".* Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

https://ria.ru/20220708/volochkova-1801146073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

анастасия волочкова, шоу-бизнес, знаменитости