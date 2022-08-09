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Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой - РИА Новости, 09.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220809/volochkova-1808217600.html
Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой
Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой - РИА Новости, 09.08.2022
Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой
В социальных сетях с юмором восприняли фото Анастасии Волочковой с бутылкой в руке. Балерина не раз признавалась, что любит шампанское, а в этот раз с иронией... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:45
2022-08-09T09:45
шоубиз
анастасия волочкова
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В социальных сетях с юмором восприняли фото Анастасии Волочковой с бутылкой в руке. Балерина не раз признавалась, что любит шампанское, а в этот раз с иронией добавила, что к алкоголю не хватает ягод.Пользователи не оценили идею.Ранее СМИ сообщали, что на балерину подали в суд из-за неуплаты около 650 тысяч рублей. Волочкова назвала этот долг "осознанным".* Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
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анастасия волочкова, шоу-бизнес, знаменитости
09:45 09.08.2022
 
Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой

Пользователей Сети рассмешило фото Анастасии Волочковой с бутылкой шампанского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В социальных сетях с юмором восприняли фото Анастасии Волочковой с бутылкой в руке. Балерина не раз признавалась, что любит шампанское, а в этот раз с иронией добавила, что к алкоголю не хватает ягод.

"В кадре не хватает моей любимой клубнички", – написала Анастасия.

Пользователи не оценили идею.

"Без бутылки никуда. И смешно, и грустно одновременно", "Я считаю, с бутылкой на крыше находиться крайне опасно. Тем более вам, Анастас", "Без раздвинутых ног узнала с трудом", "Нам не хватает вас трезвой", – сообщили подписчики.

Ранее СМИ сообщали, что на балерину подали в суд из-за неуплаты около 650 тысяч рублей. Волочкова назвала этот долг "осознанным".
* Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
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