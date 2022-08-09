https://ria.ru/20220809/volochkova-1808217600.html
Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой
Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой - РИА Новости, 09.08.2022
Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой
В социальных сетях с юмором восприняли фото Анастасии Волочковой с бутылкой в руке. Балерина не раз признавалась, что любит шампанское, а в этот раз с иронией... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:45
2022-08-09T09:45
2022-08-09T09:45
шоубиз
анастасия волочкова
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В социальных сетях с юмором восприняли фото Анастасии Волочковой с бутылкой в руке. Балерина не раз признавалась, что любит шампанское, а в этот раз с иронией добавила, что к алкоголю не хватает ягод.Пользователи не оценили идею.Ранее СМИ сообщали, что на балерину подали в суд из-за неуплаты около 650 тысяч рублей. Волочкова назвала этот долг "осознанным".* Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
https://ria.ru/20220708/volochkova-1801146073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, шоу-бизнес, знаменитости
Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой
Пользователей Сети рассмешило фото Анастасии Волочковой с бутылкой шампанского