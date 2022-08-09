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Польские дилеры обогащаются на украинском зерне, заявил эксперт - РИА Новости, 09.08.2022
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Польские дилеры обогащаются на украинском зерне, заявил эксперт
Польские дилеры обогащаются на украинском зерне, заявил эксперт - РИА Новости, 09.08.2022
Польские дилеры обогащаются на украинском зерне, заявил эксперт
Польские дилеры используют сложившуюся на Украине ситуацию для собственного обогащения, скупая украинское зерно со скидками до 50%, с его последующей... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:01
2022-08-09T18:01
украина
польша
африка
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Польские дилеры используют сложившуюся на Украине ситуацию для собственного обогащения, скупая украинское зерно со скидками до 50%, с его последующей перепродажей на рынке Евросоюза, заявил РИА Новости политолог Андрей Суздальцев.Ранее, в понедельник сайт Службы внешней разведки (СВР) сообщил, что украинские власти начали постепенно отдавать Польше контроль над отраслями национальной экономики. В спецслужбе отмечают, что речь идет в первую очередь об аграрной сфере, в СВР также указали, что параллельно с этим польская сторона инвестирует в создание транспортной и логистической инфраструктуры для беспрепятственного вывоза продовольствия на рынки, где цены значительно выше."Польские дилеры, пользуясь ситуацией, скупают на Украине сегодня все, как говорится, под метлу. Они, например, вывозят зерно из восточной и центральной части страны по баснословно низким ценам, скидки достигают 50%. Естественно, зерно это не идет ни в какую Африку, а перепродается втридорога в самой Европе. Вообще Польша очень обогатилась на нынешней бедственной ситуации с Украиной. Во всем, начиная с продажи оружия, технологий, предоставления денег…",- сказал Суздальцев.По словам эксперта, происходит так потому, что нынешнее поколение украинских политиков живет в совершенно другом формате, они не думают, о своих людях, как те живут, чем их накормить. "Позиция Киева - пусть люди сами разбираются в своих проблемах. Для властей же самое главное – просто-напросто хапнуть. Огромный политический класс Украины вывозит из страны все, что есть. Их девиз – продавай все, что можно",- подчеркнул он."Точно такой же подход к народу я видел в свое время в Прибалтике, а недавно убедился в этом и в Молдове. Вся элита там уже полностью "брюссельская", а народ предоставлен сам себе, как хочет, так и живет. Дело доходит то того, что ради пропитания люди даже продают свои почки… Но власти ничего не волнует",- заключил политолог.
https://ria.ru/20220808/oon-1808182246.html
https://ria.ru/20220808/zerno-1808178297.html
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украина, польша, африка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
18:01 09.08.2022
 
Польские дилеры обогащаются на украинском зерне, заявил эксперт

Политолог Суздальцев: польские дилеры обогащаются за счет скупки украинского зерна

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области
Сбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
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Сбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Польские дилеры используют сложившуюся на Украине ситуацию для собственного обогащения, скупая украинское зерно со скидками до 50%, с его последующей перепродажей на рынке Евросоюза, заявил РИА Новости политолог Андрей Суздальцев.
Ранее, в понедельник сайт Службы внешней разведки (СВР) сообщил, что украинские власти начали постепенно отдавать Польше контроль над отраслями национальной экономики. В спецслужбе отмечают, что речь идет в первую очередь об аграрной сфере, в СВР также указали, что параллельно с этим польская сторона инвестирует в создание транспортной и логистической инфраструктуры для беспрепятственного вывоза продовольствия на рынки, где цены значительно выше.
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"Польские дилеры, пользуясь ситуацией, скупают на Украине сегодня все, как говорится, под метлу. Они, например, вывозят зерно из восточной и центральной части страны по баснословно низким ценам, скидки достигают 50%. Естественно, зерно это не идет ни в какую Африку, а перепродается втридорога в самой Европе. Вообще Польша очень обогатилась на нынешней бедственной ситуации с Украиной. Во всем, начиная с продажи оружия, технологий, предоставления денег…",- сказал Суздальцев.
По словам эксперта, происходит так потому, что нынешнее поколение украинских политиков живет в совершенно другом формате, они не думают, о своих людях, как те живут, чем их накормить. "Позиция Киева - пусть люди сами разбираются в своих проблемах. Для властей же самое главное – просто-напросто хапнуть. Огромный политический класс Украины вывозит из страны все, что есть. Их девиз – продавай все, что можно",- подчеркнул он.
"Точно такой же подход к народу я видел в свое время в Прибалтике, а недавно убедился в этом и в Молдове. Вся элита там уже полностью "брюссельская", а народ предоставлен сам себе, как хочет, так и живет. Дело доходит то того, что ради пропитания люди даже продают свои почки… Но власти ничего не волнует",- заключил политолог.
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УкраинаПольшаАфрикаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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