Польские дилеры обогащаются на украинском зерне, заявил эксперт
Политолог Суздальцев: польские дилеры обогащаются за счет скупки украинского зерна
Сбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Польские дилеры используют сложившуюся на Украине ситуацию для собственного обогащения, скупая украинское зерно со скидками до 50%, с его последующей перепродажей на рынке Евросоюза, заявил РИА Новости политолог Андрей Суздальцев.
Ранее, в понедельник сайт Службы внешней разведки (СВР) сообщил, что украинские власти начали постепенно отдавать Польше контроль над отраслями национальной экономики. В спецслужбе отмечают, что речь идет в первую очередь об аграрной сфере, в СВР также указали, что параллельно с этим польская сторона инвестирует в создание транспортной и логистической инфраструктуры для беспрепятственного вывоза продовольствия на рынки, где цены значительно выше.
"Польские дилеры, пользуясь ситуацией, скупают на Украине сегодня все, как говорится, под метлу. Они, например, вывозят зерно из восточной и центральной части страны по баснословно низким ценам, скидки достигают 50%. Естественно, зерно это не идет ни в какую Африку, а перепродается втридорога в самой Европе. Вообще Польша очень обогатилась на нынешней бедственной ситуации с Украиной. Во всем, начиная с продажи оружия, технологий, предоставления денег…",- сказал Суздальцев.
По словам эксперта, происходит так потому, что нынешнее поколение украинских политиков живет в совершенно другом формате, они не думают, о своих людях, как те живут, чем их накормить. "Позиция Киева - пусть люди сами разбираются в своих проблемах. Для властей же самое главное – просто-напросто хапнуть. Огромный политический класс Украины вывозит из страны все, что есть. Их девиз – продавай все, что можно",- подчеркнул он.
"Точно такой же подход к народу я видел в свое время в Прибалтике, а недавно убедился в этом и в Молдове. Вся элита там уже полностью "брюссельская", а народ предоставлен сам себе, как хочет, так и живет. Дело доходит то того, что ради пропитания люди даже продают свои почки… Но власти ничего не волнует",- заключил политолог.
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