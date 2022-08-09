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Более пяти млн тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области
Более пяти млн тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области - РИА Новости, 09.08.2022
Более пяти млн тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области
Более 5 миллионов тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, что превышает на 10% плановые показатели на 2022 год, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:19
2022-08-09T13:19
2022-08-09T13:19
волгоградская область
иловлинский район
андрей бочаров
экономика
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ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Более 5 миллионов тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, что превышает на 10% плановые показатели на 2022 год, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, на данный момент сельхозпроизводители Волгоградской области убрали зерно с 1,6 миллиона гектаров, то есть более чем с 70% общих площадей."Наши хлеборобы, проявляя мастерство и профессионализм в битве за урожай, досрочно выполнили задачу президента, стоящую перед Волгоградской областью по обеспечению продовольственной безопасности: 5 миллионов тонн высококачественного зерна отправлены в закрома нашей Родины", - цитирует ведомство в сообщении слова губернатора региона Андрея Бочарова во время рабочего визита на элеватор в Иловлинском районе.Отмечается, что валовый сбор зерна на данный момент превышает прошлогодний показатель на 2 миллиона тонн, урожайность составляет 32,6 центнера с гектара.Ранее Бочаров предложил посвятить уборочную кампанию и урожай 2022 года 80-летию победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20220503/sok-1786655851.html
иловлинский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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иловлинский район, андрей бочаров, экономика
ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Более 5 миллионов тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, что превышает на 10% плановые показатели на 2022 год, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, на данный момент сельхозпроизводители Волгоградской области убрали зерно с 1,6 миллиона гектаров, то есть более чем с 70% общих площадей.
"Наши хлеборобы, проявляя мастерство и профессионализм в битве за урожай, досрочно выполнили задачу президента, стоящую перед Волгоградской областью по обеспечению продовольственной безопасности: 5 миллионов тонн высококачественного зерна отправлены в закрома нашей Родины", - цитирует ведомство в сообщении слова губернатора региона Андрея Бочарова
во время рабочего визита на элеватор в Иловлинском районе
.
Отмечается, что валовый сбор зерна на данный момент превышает прошлогодний показатель на 2 миллиона тонн, урожайность составляет 32,6 центнера с гектара.
Ранее Бочаров предложил посвятить уборочную кампанию и урожай 2022 года 80-летию победы в Сталинградской битве.