https://ria.ru/20220809/zerno-1808207675.html

Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник

Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник - РИА Новости, 09.08.2022

Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник

Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинут порт Черноморск во вторник, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:29

2022-08-09T08:29

2022-08-09T08:29

экономика

черноморск

либерия

турция

украина

минобороны турции

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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинут порт Черноморск во вторник, сообщило министерство национальной обороны Турции."Сегодня утром в рамках отгрузки зерна: cудно OCEAN LION под флагом Либерии, 64 тысячи 720 тонн кукурузы выйдет из Черноморска в Южную Корею. Судно под турецким флагом RAHMİ YAĞCI также отправилось, чтобы доставить из Черноморска в Стамбул 5300 тонн подсолнуха", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.

https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html

черноморск

либерия

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, черноморск, либерия, турция, украина, минобороны турции