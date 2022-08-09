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Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник - РИА Новости, 09.08.2022
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Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник
Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник - РИА Новости, 09.08.2022
Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник
Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинут порт Черноморск во вторник, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:29
2022-08-09T08:29
экономика
черноморск
либерия
турция
украина
минобороны турции
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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинут порт Черноморск во вторник, сообщило министерство национальной обороны Турции."Сегодня утром в рамках отгрузки зерна: cудно OCEAN LION под флагом Либерии, 64 тысячи 720 тонн кукурузы выйдет из Черноморска в Южную Корею. Судно под турецким флагом RAHMİ YAĞCI также отправилось, чтобы доставить из Черноморска в Стамбул 5300 тонн подсолнуха", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.
https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html
черноморск
либерия
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экономика, черноморск, либерия, турция, украина, минобороны турции
08:29 09.08.2022
 
Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник

Минобороны Турции: суда с подсолнечником и кукурузой покинут порт Черноморска во вторник

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкКоординационный центр по транспортировке зерна с Украины в Стамбуле
Координационный центр по транспортировке зерна с Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинут порт Черноморск во вторник, сообщило министерство национальной обороны Турции.
"Сегодня утром в рамках отгрузки зерна: cудно OCEAN LION под флагом Либерии, 64 тысячи 720 тонн кукурузы выйдет из Черноморска в Южную Корею. Судно под турецким флагом RAHMİ YAĞCI также отправилось, чтобы доставить из Черноморска в Стамбул 5300 тонн подсолнуха", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
01:56
Раскрыты подробности продуктовой сделки
 
ЭкономикаЧерноморскЛиберияТурцияУкраинаМинобороны Турции
 
 
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