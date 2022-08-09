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Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник
Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник - РИА Новости, 09.08.2022
Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник
Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинут порт Черноморск во вторник, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:29
2022-08-09T08:29
2022-08-09T08:29
экономика
черноморск
либерия
турция
украина
минобороны турции
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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинут порт Черноморск во вторник, сообщило министерство национальной обороны Турции."Сегодня утром в рамках отгрузки зерна: cудно OCEAN LION под флагом Либерии, 64 тысячи 720 тонн кукурузы выйдет из Черноморска в Южную Корею. Судно под турецким флагом RAHMİ YAĞCI также отправилось, чтобы доставить из Черноморска в Стамбул 5300 тонн подсолнуха", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.
https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, черноморск, либерия, турция, украина, минобороны турции
Два сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморска во вторник
Минобороны Турции: суда с подсолнечником и кукурузой покинут порт Черноморска во вторник