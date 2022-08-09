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СКЦ может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины - РИА Новости, 09.08.2022
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СКЦ может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины
СКЦ может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины - РИА Новости, 09.08.2022
СКЦ может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины
Совместный координационный центр в Стамбуле может принять меря для обеспечения безопасности судна, движущегося в Черном море в рамках продуктовой сделки,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:46
2022-08-09T03:46
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ООН, 9 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле может принять меря для обеспечения безопасности судна, движущегося в Черном море в рамках продуктовой сделки, говорится в руководстве к исполнению инициативы, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.В нем отмечается, что СКЦ будет предоставлять информацию о движении судов по морскому гуманитарному коридору всем сторонам."Эти представители будут передавать эту информацию всем своим военным для предотвращения инцидентов. Если у военных нет возражений, представители СКЦ от каждой стороны подтвердят, что все военные корабли, самолеты и подразделения в этом районе уведомлены и что судно может безопасно двигаться", — отмечается в руководстве.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, россия, стамбул, турция, оон, украина
03:46 09.08.2022
 
СКЦ может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины

СКЦ в Стамбуле может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины

© AP Photo / Khalil HamraСудно с украинским зерном
Судно с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно с украинским зерном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле может принять меря для обеспечения безопасности судна, движущегося в Черном море в рамках продуктовой сделки, говорится в руководстве к исполнению инициативы, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

"Если представитель Совместного координационного центра информирует СКЦ об угрозе торговому судну (например, о военных действиях в этом районе), СКЦ может принять меры для обеспечения безопасности судна", — сказано в документе.

В нем отмечается, что СКЦ будет предоставлять информацию о движении судов по морскому гуманитарному коридору всем сторонам.
"Эти представители будут передавать эту информацию всем своим военным для предотвращения инцидентов. Если у военных нет возражений, представители СКЦ от каждой стороны подтвердят, что все военные корабли, самолеты и подразделения в этом районе уведомлены и что судно может безопасно двигаться", — отмечается в руководстве.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
01:56
Раскрыты подробности продуктовой сделки
 
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