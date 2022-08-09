СКЦ может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины
СКЦ в Стамбуле может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины
© AP Photo / Khalil HamraСудно с украинским зерном
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно с украинским зерном. Архивное фото
ООН, 9 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле может принять меря для обеспечения безопасности судна, движущегося в Черном море в рамках продуктовой сделки, говорится в руководстве к исполнению инициативы, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Если представитель Совместного координационного центра информирует СКЦ об угрозе торговому судну (например, о военных действиях в этом районе), СКЦ может принять меры для обеспечения безопасности судна", — сказано в документе.
В нем отмечается, что СКЦ будет предоставлять информацию о движении судов по морскому гуманитарному коридору всем сторонам.
"Эти представители будут передавать эту информацию всем своим военным для предотвращения инцидентов. Если у военных нет возражений, представители СКЦ от каждой стороны подтвердят, что все военные корабли, самолеты и подразделения в этом районе уведомлены и что судно может безопасно двигаться", — отмечается в руководстве.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.