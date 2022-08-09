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СКЦ может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины

СКЦ может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины - РИА Новости, 09.08.2022

СКЦ может принять меры обеспечения безопасности судна, идущего с Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле может принять меря для обеспечения безопасности судна, движущегося в Черном море в рамках продуктовой сделки,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T03:46

2022-08-09T03:46

2022-08-09T03:46

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ООН, 9 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле может принять меря для обеспечения безопасности судна, движущегося в Черном море в рамках продуктовой сделки, говорится в руководстве к исполнению инициативы, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.В нем отмечается, что СКЦ будет предоставлять информацию о движении судов по морскому гуманитарному коридору всем сторонам."Эти представители будут передавать эту информацию всем своим военным для предотвращения инцидентов. Если у военных нет возражений, представители СКЦ от каждой стороны подтвердят, что все военные корабли, самолеты и подразделения в этом районе уведомлены и что судно может безопасно двигаться", — отмечается в руководстве.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html

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